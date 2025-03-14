台南五分局3新任所長聯合布達 警長期許迅速上手為治安打拚

台南市警五分局開元、北門及實踐派出所新任所長洪士雄、陳東宏、歐存峰，今上午10時在分局4樓禮堂舉行聯合布達典禮，各民代、里長及警友等到場觀禮，分局長洪宏榮期許新任所長迅速熟悉地區治安及交通特性，共同為地方的治安、交通及為民服務來打拚。

五分局轄區計有6個派出所，這次就有3位新任所長調動，調整幅度大。分局指出，原北門派出所警務員兼所長洪士雄調任開元派出所警務員兼所長、原實踐派出所警務員兼所長陳東宏調任北門派出所警務員兼所長、原實踐派出所巡官副所長歐存峰陞任該所巡官兼所長。

分局長洪宏榮致詞說，3位新任所長均是該分局所長或副所長調整，在先前崗位上都有良好的表現，認真負責且積極維護轄區治安及交通，帶領所屬在各方面都有良好的績效，深獲地方人士好評及各級長官的肯定。