影／弟撞見小偷只拍照被酸 三重姊妙答「我弟不是馬東石」沒必要冒險

新北市三重區1名女子在臉書貼文，描述家裡3次遭小偷，昨天她弟弟還直接撞見竊嫌，立刻拿出手機拍照蒐證，卻被網友酸「怎不抓賊、讓他跑了！」女子妙答「我弟不是馬東石，拍照已經很厲害，沒必要逞強冒險」。

事發於三重區忠孝路一段，是1條汽車開不進的窄巷，巷內多半是2至4層樓舊屋，屋後防火間隔更小。當事人的家是透天厝，她弟弟住在3樓，遭過3次小偷。

她說弟弟昨天下午1點半左右在臥室休息，聽見廁所有東西掉落聲響，查看時竟撞見1名陌生男子從氣窗爬進，連忙拿出手機拍照。男子辯稱是在隔壁修屋頂的工人，請求從大門離開，她弟弟說要報警，結果男子轉身又從廁所氣窗爬出。

此外，2日下午大約2點半，她弟弟也是在3樓聽見異響，查看時發現後陽台窗戶遭開啟，瞥見有個人影跳下離去。女子說她貼文用意是提醒大家留意這個可疑男子，若有人認得竊嫌可協助警方破案，不料有人說風涼話：怎麼不抓住他，怎麼還讓他跑了？

女子說，「我弟不是馬東石，當下可以拍到清晰照片已經很厲害了，不希望家人逞強冒險受到傷害」。

三重警分局厚德派出所所長廖廷浩指出，昨天接獲報案立刻派遣線上警網趕赴，並通知鑑識人員到屋內採證送驗比對。警方已鎖定犯嫌身分，正積極追緝中，到案後將依侵入住宅罪嫌移送新北地檢署偵辦。