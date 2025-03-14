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不只男區長...台南女區長也收變造不雅照恐嚇！ 民政局證實多人受害

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市東區區長黃炳元昨天接獲署名為「共青團」，內容有變造的不雅照片，並留下聯絡方式暗示「有事好談」，更夾帶「超過處理時間抖音實名舉報」的威脅字眼，市府民政局表示有多位區長接到，已通報政風室處理，區長會依各自的狀況報警或處理。

民政局長姜淋煌表示，東區區長黃炳元收信後，也有接獲多位區長通報，也有女區長，內容多是合成變造的不雅照片，因個別情況不同，除請政風處報備外，由區長們依據各自情況報警處理。

據女區長說看到信件是簡體字並沒有打開就直接銷毀，後來才聽說其他區長收到的信件內容是變造的不雅照。

姜淋煌說，網路拿取到區長照片再變造很容易，民政局立場是相信區長，不論目的是詐騙或恐嚇，重點是不要影響到區長的聲譽也不能影響到公務。目前還在統計有多少人收到，原則上只要坦蕩蕩就不要怕，依法通報處理。

台南市多位區長都接到變造不雅照。記者吳淑玲／攝影
台南市多位區長都接到變造不雅照。記者吳淑玲／攝影

東區 詐騙

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