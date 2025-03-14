高雄轎車掛贓牌拒檢撞警車遭開3槍 22歲男逃2天被捕
高雄市警鳳山分局員警2天前發現懸掛失竊牌照的轎車，攔檢遭衝撞警用機車，員警開3槍，轎車仍逃逸。警方今天逮捕涉案的林姓男子，依妨害公務、竊盜等罪嫌移送法辦。
據了解，待業中的林姓男子（22歲）在3月12日晚間9時許，開車經過高雄市鳳山區五甲一路與立志街口，因轎車懸掛失竊牌照，員警騎警用機車擋他車前，要他下車受檢，但是，他卻加速衝撞警用機車後，員警立即拔槍朝轎車左前輪開3槍，但是轎車仍沒停車加速逃逸。
鳳山警分局追查開車男子，今天上午11時許，在鳳山區鳳松路逮捕將林姓男子。據了解，林男因懸掛失竊車牌心虛，當下拒絕警方攔查才衝撞警車逃逸。
警方依涉妨害公務、竊盜等罪嫌，將他移送高雄地檢署偵辦，另針對他違規行為一併告發，依道路交通管理處罰條例，拒檢逃逸可處1萬元至3萬元罰鍰，並吊扣駕駛執照6個月。
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