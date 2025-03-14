影／台中大里土地公廟前聚賭玩擲骰子 警一鍋端...逮3人送辦

台中市警局霧峰分局內新派出所日前獲報，有民眾在大里區內新里福德宮前方涼亭聚賭，經蒐證確認有違法情事後，員警當場查獲1男、2女共3名賭客聚賭玩擲骰子，現場查扣賭具及現金，詢後依賭博罪移送台中地檢署偵辦。

內新派出所所長葉利德說明，警方日前獲情資顯示，有民眾在內新里福德宮前聚賭，經蒐證確認有違法情事後，本月8日由巡佐錢世穎率員警黃克維、廖國欽及陳永隆到場，查獲六旬的林男、王女，以及陳女在廟前涼亭聚賭，並查扣賭具及現金1100元，詢後依刑法第266條，最重可罰5萬元，以現行犯移送台中地檢偵辦。