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影／台中大里土地公廟前聚賭玩擲骰子 警一鍋端...逮3人送辦

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市警局霧峰分局內新派出所日前獲報，有民眾在大里區內新里福德宮前方涼亭聚賭，經蒐證確認有違法情事後，員警當場查獲1男、2女共3名賭客聚賭玩擲骰子，現場查扣賭具及現金，詢後依賭博罪移送台中地檢署偵辦。

內新派出所所長葉利德說明，警方日前獲情資顯示，有民眾在內新里福德宮前聚賭，經蒐證確認有違法情事後，本月8日由巡佐錢世穎率員警黃克維、廖國欽及陳永隆到場，查獲六旬的林男、王女，以及陳女在廟前涼亭聚賭，並查扣賭具及現金1100元，詢後依刑法第266條，最重可罰5萬元，以現行犯移送台中地檢偵辦。

霧峰分局長廖誌銘表示，警方獎持續強力維護治安、打擊不法，奉勸大家不要心存僥倖、以身試法，法網恢恢，夜路走多了，終究難逃法網；也感謝見義勇為的民眾配合警方稽查不法，善用警民合作，攜手將轄區的治安、交通與犯罪預防等政策落實見效，共創安全、平安的美好家園。

台中市警方在大里區內新里福德宮前方涼亭查獲3人聚賭，詢後依賭博罪移送台中地檢署偵辦。記者趙容萱／翻攝
台中市警方在大里區內新里福德宮前方涼亭查獲3人聚賭，詢後依賭博罪移送台中地檢署偵辦。記者趙容萱／翻攝
台中市警方在大里區內新里福德宮前方涼亭查獲3人聚賭，詢後依賭博罪移送台中地檢署偵辦。記者趙容萱／翻攝
台中市警方在大里區內新里福德宮前方涼亭查獲3人聚賭，詢後依賭博罪移送台中地檢署偵辦。記者趙容萱／翻攝

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