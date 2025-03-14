台南區長收到署名「共青團」寄AI變造不雅照 警方採證鑑識
台南市東區區長黃炳元傳遭變造不雅照攻擊，台南市警一分局今上午主動連繫區長，並派員警到場採證相關物證，據了解，有不少公職人員收到類似信件，是否由市刑大統籌，或交由各警分局自行偵辦，正由市警局內部討論當中。
台灣基進台南市議員李宗霖和黨部主委吳依潔上午共同為東區區長黃炳元召開「官員遭變造不雅照攻擊、中共黑手伸向全民」記者會，揭露中共滲透新手法。
李宗霖表示，黃炳元區長收到的信件內容，不僅署名為「共青團」，內容還涵蓋不雅內容，並留下聯絡方式暗示「有事好談」，更夾帶「超過處理時間抖音實名舉報」的威脅字眼。目前各種滲透手法，不斷升級，檢調應主動出擊。
黃炳元區長表示，昨日在辦公室收到這封信函時，光看到信封與署名就感到疑惑，打開後發現內容後更感荒謬。黃炳元指出，經AI變造的不雅照手法粗糙，已將相關證據移交檢調單位。會迅速公開資訊，就是想提醒台灣社會，強調「這不是個人問題，而是所有公職人員都可能面臨的挑戰。
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