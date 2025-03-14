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影／樹林越式洗頭店暗藏春色屢遭查獲 新北第三方警政強制斷水電

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市樹林區一間越式洗頭店涉暗藏春色，去年2 度遭警方查獲按摩小姐與客人在包廂中從事半套性交易，新北市政府昨以第三方警政強制執行斷水電，澈底掃除不法情色場所。

樹林警分局去年5月及9月2度持新北地院核發搜索票執行取締，當場查獲轄區內以觀光名義來台的東南亞女子與客人在包廂，以1300元代價從事半套性交易，警方去年5月查獲3名嫖客、3名小姐及負責人共6人，去年9月查獲2名嫖客、1名小姐及負責人共4人，警詢後依妨害風化罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市城鄉局曾依違反都市計畫法裁罰，但店家仍無視公權力，持續營業，為澈底掃除不法場所，市府公安會議決議列為優先執行強制處分對象，昨天由警察局、城鄉局、經發局、消防局、工務局等機關實施聯合稽查，現場針對現場人員予以清場後，執行斷水斷電處分。

樹林警分局長王子雄表示，為貫徹市長淨化治安、建構安居環境的決心，將持續結合市府行政團隊力量投入打擊犯罪，針對影響治安及公安場所，只要查獲犯罪事證，即報請公安小組進行稽查，利用第三方警政清除「治安汙染源」，他呼籲民眾應避免將房子出租給不法業者，造成社會治安疑慮而損及自身權益。

新北市樹林區一間越式洗頭店涉暗藏春色，去年2 度遭警方查獲，新北市昨執行第三方警政強制斷水電。記者王長鼎／翻攝
新北市樹林區一間越式洗頭店涉暗藏春色，去年2 度遭警方查獲，新北市昨執行第三方警政強制斷水電。記者王長鼎／翻攝
新北市樹林區一間越式洗頭店涉暗藏春色，去年2 度遭警方查獲，新北市昨執行第三方警政強制斷水電。記者王長鼎／翻攝
新北市樹林區一間越式洗頭店涉暗藏春色，去年2 度遭警方查獲，新北市昨執行第三方警政強制斷水電。記者王長鼎／翻攝
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新北市樹林區一間越式洗頭店涉暗藏春色，去年2 度遭警方查獲，新北市昨執行第三方警政強制斷水電。記者王長鼎／翻攝
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