影／找到元凶！台64泥漿汙染釀成車禍嚴重回堵 公共危險送法辦

新北市台64線快速公路今天清晨發生爛泥漿汙染路面，不僅害2名重機騎士滑倒摔傷，還造成嚴重塞車回堵數公里、讓工務段和環保局清理數小時。警方找到肇事司機，他自稱因為機械故障，除了違規受罰，將依公共危險罪嫌送法辦。

據了解，48歲張姓司機今天清晨駕駛曳引砂石車載運流質爛泥漿，自稱從台北市工地出發前往台北港，行經台64線西向觀音山隧道前方路段，大量滲漏汙染路面，6時16分左右，先後導致50歲李姓、37歲徐姓重機騎士滑倒摔傷，救護車趕抵替他們包紮傷口，2人均婉拒就醫。

警方獲報發生車禍，隨後調閱監視器開始追車找人，遲至清晨6時36分，肇事司機自行打110報案聲稱車輛滲漏，但不知漏在何處？員警趕赴八里區商港路找到人車，發現砂石車未依規定覆蓋車斗，載運的爛泥漿已經漏掉近半。

張姓司機自稱因為油壓管故障導致尾門鬆動、泥漿滲漏，警方檢視行車記錄則發現他肇事之後先開進台北港，才又把車開到港區外的商港路邊，從汙染路面釀成車禍起算，至少拖了20分鐘才報案，詳細情況尚待調查。