影／高雄代步車對角橫切馬路 路人捏一把冷汗

1名男子昨天乘坐電動輔助代步車，在高雄市三民區車水馬龍的省道，趁紅燈竟以對角橫切左轉過馬路，路人看得為他捏一把冷汗。

據了解，這名男子昨天乘坐電動代步車，在高雄市三民區民族一路與大順二路口，趁民族二路紅燈，自民族一路慢車道橫切左轉，穿過輕軌軌道，對角進入大順二路。

高雄市警三民二分局調閱路口監錄系統畫面，由於民族一路是省道，與大順二路口又經常往來車輛不少，員警看到影片也為男子的穿越馬路的方式捏把冷汗。