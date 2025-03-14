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影／高雄代步車對角橫切馬路 路人捏一把冷汗

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

1名男子昨天乘坐電動輔助代步車，在高雄市三民區車水馬龍的省道，趁紅燈竟以對角橫切左轉過馬路，路人看得為他捏一把冷汗。

據了解，這名男子昨天乘坐電動代步車，在高雄市三民區民族一路與大順二路口，趁民族二路紅燈，自民族一路慢車道橫切左轉，穿過輕軌軌道，對角進入大順二路。

高雄市警三民二分局調閱路口監錄系統畫面，由於民族一路是省道，與大順二路口又經常往來車輛不少，員警看到影片也為男子的穿越馬路的方式捏把冷汗。

三民二警分局今天表示，電動代步車依照「醫療器材管理辦法」規定，屬於個人行動輔具，若民眾使用電動代步車行駛在道路上，依據路權視為行人，但這名男子未在劃人行道通行，反而跟隨左轉車輛橫切左轉，可依道路交通管理處罰條例規定，處500元罰鍰。

男子乘電動代步車對角橫切左轉，員警看到路口影像也捏把冷汗。記者林保光／翻攝
男子乘電動代步車對角橫切左轉，員警看到路口影像也捏把冷汗。記者林保光／翻攝

電動 高雄市

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