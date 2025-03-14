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影／新北檢職務宿舍水表遭竊 警調監視器1天抓到小偷尋回12顆

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北地檢署位於土城職務宿舍前天發現頂樓水表遭竊，新北警方獲報調閱監視器漏夜追查1天，昨晚在永和區查獲竊嫌朱男並於中和區一處資源回收場尋回遭變賣的12顆失竊水表，警詢後今將依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市警方前晚6時許接獲新北地檢署職員林姓男子報案指稱，因位於土城區金城路2段的地檢署職務宿舍突然停水，派員檢查赫然發現位於頂樓的水表共8顆遭竊。

土城分局轄區清水派出所受理後，立即組成專案小組擴大調閱周邊監視器，並與海山及中和警分局共同偵辦，昨晚8時30分，警方在永和區福和路發現竊嫌朱姓男子（47歲）當場拘提到案，並帶朱男至中和區一處資源回收廠，尋獲朱男所竊並變賣的水表共12顆，市價約3萬6000元。

據了解，朱男為一名慣竊，專挑舊公寓頂樓的水表為目標，四處找尋合適地點犯案，得手後即將竊得的水表拿至回收場變賣換取現金，行竊地點除土城為還包括板橋及中和區。

土城警分局呼籲，資源回收業者勿回收來路不明的物品，以免觸法，另竊取他人財物係違法行為，民眾請勿以身試法，對於自身財物也要妥善保管，以防止宵小有可趁之機，如發現可疑人、事，請立即撥打110報案專線或聯繫派出所報案。

新北地檢署位於土城職務宿舍前天發現頂樓水表遭竊，新北警方獲報調閱監視器漏夜追查1天，昨晚在永和區查獲竊嫌朱男並於中和區一處資源回收場尋回遭變賣的12顆失竊水表。記者王長鼎／翻攝
新北地檢署位於土城職務宿舍前天發現頂樓水表遭竊，新北警方獲報調閱監視器漏夜追查1天，昨晚在永和區查獲竊嫌朱男並於中和區一處資源回收場尋回遭變賣的12顆失竊水表。記者王長鼎／翻攝
新北地檢署位於土城職務宿舍前天發現頂樓水表遭竊，新北警方獲報調閱監視器漏夜追查1天，昨晚在永和區查獲竊嫌朱男並於中和區一處資源回收場尋回遭變賣的12顆失竊水表。記者王長鼎／翻攝
新北地檢署位於土城職務宿舍前天發現頂樓水表遭竊，新北警方獲報調閱監視器漏夜追查1天，昨晚在永和區查獲竊嫌朱男並於中和區一處資源回收場尋回遭變賣的12顆失竊水表。記者王長鼎／翻攝

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