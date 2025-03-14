影／長得很像...彰警果然逮到車手 搜出7萬現金、2金融卡送辦

一名陸姓詐團車手接受指示從東部搭車來彰化縣，向取簿手拿提款卡到員林某郵局提款，被巡邏警網發現行為符合車手特徵而上前盤查，陸男回答警詢漏洞百出，最後自知法網難逃全盤托出，被依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送偵辦。

據了解，陸男晚間拿著金融卡站在員林某郵局ATM前，帶著工作背等模樣引起巡邏路過的員林警分局員林派出所長江耀邦與警員賴宥伸的注意，覺得「長得很像車手」，因此上前盤查，陸男立馬調頭假裝專心滑手機沒看到員警，警察叫他轉身，陸男神情緊張，對警察說等他姊姊去開車來載他，但等半天沒人來。警察帶陸男回派出所，要他聯絡姊姊去派出所接人，陸男都不敢撥打手機。

陸男（26歲）到派出所後，自稱第一次當車手，接到指示到彰化縣向取簿手拿金融卡準備提領現金。警方在他身上搜出7萬3700元、兩張金融卡和1支工作手機，詢問後依法移送偵辦。