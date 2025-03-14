疲老闆與網紅鳳梨恩怨浮上檯面直播互控 警方獲報密切監控

有「零食界好市多」之稱的嘉義電商疲老闆，與網紅「鳳梨」間恩怨浮上檯面，疲老闆重新營業，日前開直播指遭「好兄弟」設局，簽「客製化契約」；鳳梨昨晚開直播反擊駁斥疲老闆編故事，對方請他協助紓困，未還他背書的款項。直播結束，有人報案指稱疲老闆倉庫有財務糾紛，有人前去搬貨，警方到場無異狀，密切監控防暴力衝突滋事。

疲老闆傳財務問題危機暫解除，復出營業，日前開直播自爆遭「好兄弟」設局，對方知道他財務不佳相挺，卻讓自己簽「客製化」合約，造成公司產權貨物商標在別人手裡；合約簽完，「好兄弟」以公司經營需更多器具，帶他到賣場買好多東西，接著以「喬事」為由，購買要價3至5萬高級茶具，還需要1間舒適招待所、KTV。

鳳梨昨晚開直播出示雙方用Line對話截圖及錄音，要疲老闆還欠他的錢，「背書費還給我、代墊的錢還給我、租金還給我」、「你就跟我清清楚楚，公司你就拿回去」。鳳梨說，「只要你把錢還給我、貨款結清，全部拿回去」，疲老闆民間公司欠8位數、融資公司8位數、銀行8位數，總欠款9位數。

鳳梨控疲老闆從頭到尾自導自演，還原欠債過程，痛批「是吃飽太閒嗎」、「你自己給人家銀行弄那種天文數字，請問是我弄的嗎，你自己民間的借貸弄那種天文數字，是我弄的嗎，我搞的嗎，什麼都我」。

鳳梨說，受害者不只他，「你每天上來編故事，消費別人，消費我的家人，消費完之後裝瘋賣傻開始帶貨，好玩嗎？」鳳梨提醒疲老闆，「我告訴你最好適可而止，我還有東西沒拿出來。」