新北多名區長遭合成不雅照恐嚇 警：信件來自中國

中央社／ 新北14日電

新北市多名區長近日收到不明信件，打開後發現竟是合成不雅照，還附上中國通訊軟體微信帳號。新北市刑大今天表示，信件來自中國，內容涉及恐嚇，已組專案小組調查。

據了解，新北市多名區長近日收到不明信件，並指定區長親自開啟，打開後發現竟有多張合成粗糙的不雅照，信上附有微信帳號。區長們收到信件後報警，同時通報新北市政府。

新北市政府民政局回應，有接獲多名區長通報，目前交由新北警方偵辦。

對此，新北市政府警察局刑事警察大隊說明，多名區長接獲來自中國的信件，內容涉及不雅照片及恐嚇，經檢視照片背景、影像位置均相同，顯為電腦合成的不實性影像。

新北市刑大表示，已報請地檢署指揮，並與刑事警察局組成專案小組，深入查明犯嫌身分及犯案動機。

新北市刑大強調，寄送不實性影像恐嚇信件，涉刑法恐嚇罪、妨害性隱私及不實性影像罪等罪嫌，民眾切勿以身試法，任何涉及不法行為，檢警均將積極依法偵辦。

恐嚇 警察

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