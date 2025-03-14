新光三越氣爆 澳門2歲女童亡

新光氣爆意外，來自澳門的鄧家7人，3死4傷。澳門官方昨天宣布兩歲女童，3月7日辭世。圖／聯合報系照片 新光三越台中店上月十三日發生氣爆，原釀四死卅八傷，來自澳門的鄧家四代七人，事發時二人死亡，年僅二歲女童腦部重創被帶回澳門治療，本月七日離世，再添一死。台中市消防局預計本月底公布火調報告，檢方已傳喚業者、包商、工人等，尚無人轉列被告。

澳門政府衛生局昨凌晨發文指出，經徵得家屬同意，在台中氣爆受傷的鄧姓女童，七日已在仁伯爵綜合醫院離世。台中地檢署表示，預計透過告訴代理人律師，提供死亡證明文件，以利事實認定。

氣爆迄今滿月，肇事原因仍未正式公布。台中市消防局長孫福佑表示，氣爆現場已勘驗十一次，帶回五項證物，送消防署與刑事鑑識中心鑑驗，鑑驗結果出爐後，將呈報檢察官，初步判斷不排除是瓦斯溢出導致氣爆，現場有發現新事證，暫時無法公開，火調報告本月底將公開；目前仍有二名傷者在加護病房，無法製作筆錄。

中檢表示，檢察官上周曾到高雄長庚醫院訊問一名水電工班人員，本周傳訊十一名施工人員，部分是第二次以上到案，累計複訊人數卅三人，全部都是以證人身分到案，尚無人轉列過失致死罪嫌被告。

澳門鄧家七口來台旅遊，經過新光三越人行道遭氣爆噴濺出的鋼板、建材砸中，五十六歲鄧姓男子當場死亡，他妻子經送醫不治，二歲女童腦部重創，上月廿六日搭醫療專機返回澳門，鄧家也抱著二名至親死者骨灰離台。