寶林茶室案／邦克列酸奪命 遺屬共補償1080萬

寶林茶室食物中毒案，檢方查出粿條被放在置物籃，未妥善冰藏保存，產生邦克列酸毒素致六人死亡。圖／台北地檢署提供 馬來西亞素食餐廳寶林茶室Ａ十三店去年未妥善冰藏保存粿條，產生邦克列酸毒素致六人死亡，家屬申請犯罪被害補償金。台北地檢署開會決議，賠償遺屬補償金各一八○萬元，共一○八○萬元，創食安犯罪被害人補償紀錄。

北檢調查寶林茶室案，今年一月依食品安全法、過失致死等罪，起訴實際負責人黎仿軒、廚師周日豪、代班廚師胡清富、實習生阮氏明英、店長王順德等五人，對黎、胡各求處四年以上、四年二月以上徒刑。

起訴指出，黎仿軒等五人過失行為，使Ａ十三店「馳名炒粿條」、「寶林滑蛋河」使用的粿條受邦克列酸汙染，導致卅三名顧客食物中毒，呂姓及馬來西亞籍李姓、楊姓、吳姓、段姓、任姓等六名顧客，腹痛腹瀉、嘔吐，經送醫搶救不治，法醫相驗解剖鑑定死因均為邦克列酸中毒。

六名死者家屬由犯罪被害人保護協會協助，申請犯罪被害補償金。北檢本月十一日開會，決議補償六人家屬遺屬補償金各一八○萬元，共一○八○萬元。

檢方調查，寶林Ａ十三店租期至去年三月卅一日，到期前生意不佳，廚師、實習生、店長等人貪圖烹煮方便，常溫存放拆封後的粿條，放在廚房常溫桌面下方層架置物籃，置物籃緊鄰地面及水溝，沒有冷藏冰存，環境悶熱潮濕、溫度先升後降導致產生邦克列酸毒素，胡清富涉用同一只塑膠袋充作手套，抓取受汙染邦克列酸粿條，混進新拆封粿條備餐，手部及糞便均被檢出邦克列酸陽性反應，認定粿條是在店內受汙染。