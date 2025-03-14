偷蒜殺狗 雲林啟動護蒜專案

雲林警方全面啟動護蒜專案，加強蒜頭產地農區巡邏。記者蔡維斌／翻攝 雲林縣虎尾鎮日前爆發護蒜犬遭到偷蒜賊砍頭慘殺，引起各界關注，警方啟動護蒜專案，日夜加強巡邏。蒜農說，雲林蒜頭約在清明節前後採收，目前蒜價看漲，每台斤50元以上，竟發生看守蒜田的狗慘遭砍頭，農友人人自危，睡在蒜田旁還有點怕怕。

虎尾鎮日前發生偷蒜殺狗事件，蒜農約200台斤蒜頭被偷，鄰田主人飼養的一隻「護蒜犬」當天疑因陌生人靠近狂吠，遭割喉喪命，血濺四處。宵小手法極為殘忍，主人發現狗頭幾乎被砍斷，怒斥蒜賊太凶殘。

水林鄉陳姓蒜農說，蒜頭進入採收期，因還青黃不接，量少價昂，平均每台斤可賣40元到60元，可能因價格好才引起盜心。台西林姓蒜農說，採收期很多農友晚上會睡在蒜田「守蒜」，這次竊賊攜刀殺害看守蒜頭的狗，大家心驚不已，但不守護又怕被偷，不知如何是好。

虎尾警分局初步研判，偷蒜案可能發生在3月7日深夜到8日清晨，已鎖定可疑車輛和人士追查中，除依竊盜罪嫌查辦，也涉及動物保護法，可處2年以下徒刑，或併科20萬元以上200萬元以下罰金。另北港、台西、虎尾、斗六等蒜頭主產區已全面啟動護蒜專案，排定深夜巡邏，遏止偷蒜歪風。

警方指會結合社區巡守隊護蒜，提醒農友對於儲存蒜頭的倉庫，已裝袋的曬蒜場尤需提高警覺，可設置簡易型監視器，或多使用遮蔽物掩蓋防竊。