區長收信驚見合成不雅照全來自大陸 新北警朝恐嚇偵辦

新北市政府多名區長近日陸續接獲來自大陸的信件，拆開後赫然發現竟是多張明顯經過電腦合成的不雅照片，信中還留下社群軟體聯絡帳號，恐嚇意味明顯。新北刑大獲報已報請檢察官指揮，並將與刑事局組成專案小組，將朝恐嚇及詐欺方向偵辦。

據了解，有3、4名新北市政府區長近日接獲從大陸寄來的信件，並註明由區長親啟。不料打開信後竟有多張不雅照片，但臉部頭像明顯是透過電腦合成，甚至有些還貼錯人像，區長發現後立即報警並向市府民政局通報。

新北市警局刑警大隊獲報後經檢視照片背景，發現這些照片拍攝影像位置均相同，明顯經過電腦合成，且技巧極為粗糙。而信件中還附上一組社群軟體聯絡帳號，疑似想藉此令人心生恐懼進行不法行為，新北警立即報請檢察官指揮，並與刑事局組成專案小組，將朝恐嚇及詐欺方向偵辦。

新北市民政局長林耀長回應表示，確有接獲3、4名區長反應此事，目前已由新北警方展開偵辦。