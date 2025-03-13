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區長收信驚見合成不雅照全來自大陸 新北警朝恐嚇偵辦

聯合報／ 記者黃子騰王長鼎／新北即時報導

新北市政府多名區長近日陸續接獲來自大陸的信件，拆開後赫然發現竟是多張明顯經過電腦合成的不雅照片，信中還留下社群軟體聯絡帳號，恐嚇意味明顯。新北刑大獲報已報請檢察官指揮，並將與刑事局組成專案小組，將朝恐嚇及詐欺方向偵辦。

據了解，有3、4名新北市政府區長近日接獲從大陸寄來的信件，並註明由區長親啟。不料打開信後竟有多張不雅照片，但臉部頭像明顯是透過電腦合成，甚至有些還貼錯人像，區長發現後立即報警並向市府民政局通報。

新北市警局刑警大隊獲報後經檢視照片背景，發現這些照片拍攝影像位置均相同，明顯經過電腦合成，且技巧極為粗糙。而信件中還附上一組社群軟體聯絡帳號，疑似想藉此令人心生恐懼進行不法行為，新北警立即報請檢察官指揮，並與刑事局組成專案小組，將朝恐嚇及詐欺方向偵辦。

新北市民政局長林耀長回應表示，確有接獲3、4名區長反應此事，目前已由新北警方展開偵辦。

新北市刑大呼籲，寄送不實性影像之恐嚇信件已涉及刑法305條及319-4條等罪嫌，可處以5年以下有期徒刑，請民眾切莫以身試法，任何涉及不法行為，檢警均將積極依法偵辦。

新北市政府多名區長接獲來自大陸的信件，內竟有不雅照片。示意圖／ingimage
新北市政府多名區長接獲來自大陸的信件，內竟有不雅照片。示意圖／ingimage
新北市政府外觀。圖／本報資料照片
新北市政府外觀。圖／本報資料照片

恐嚇

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