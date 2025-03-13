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淡水男未戴安全帽翹孤輪撞老婦 警循線逮人開罰

中央社／ 新北13日電

新北市淡水區一名許姓男子7日騎機車未戴安全帽、翹孤輪撞上老婦人。淡水警方今天找到許男，他稱修車後試車不慎失控。警方表示，依道交條例，2案最高共可處3萬6500元。

有民眾昨天晚間在社群平台Dcard淡江大學板發影片顯示，7日中午12時30分許，1名男子頭戴鴨舌帽與旁邊民眾對話後，以前輪離地、單輪騎車，往前直衝，將前方老婦人撞倒在地。網友看到影片留言，「有後續嗎？這真的太誇張了」、「希望阿嬤沒事」。

新北市政府警察局淡水分局今天以訊息說明，經查110報案系統均無報案記錄，警方根據監視器畫面主動偵查，找到19歲許姓男子，他是附近機車行員工，自稱修理完機車後試車發生事故，已和老婦和解，他願意支付醫藥費。

警方表示，針對許男未戴安全帽，依道路交通管理處罰條例第31條，處以新台幣500元罰鍰，另外，翹孤輪屬危險駕駛，依同條例規定，處以6000元以上、3萬6000元以下罰鍰。

淡水 老婦

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