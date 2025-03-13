高市調整132中階官警 第二位女偵查隊長出線

高雄市警局天下午發布人事調整命令，一口氣調動或升遷132名中階官警，市刑大勤務中心主任李孟師調偵查第七隊長，是高雄市警局第二位調偵查隊長的女警官，第一位女偵查隊長是8年前任旗山警分局偵查隊長的柯麗芬，現為旗山分局勤務中心主任。

高雄市警局表示，這次調整是基於現階段推動治安工作需要，有效發揮整體治安功能，召開人事評議會，參據適任人員品德操守、陞遷積分、職務歷練、工作表現、請調意願、專業能力及適才適所等考核情形通盤檢討，為落實性別平權，培育女性人才，拔擢李孟師接任偵七隊長。

李孟師是警大第66期資管系畢業，曾在新北市服務5年，2006年調回高雄市警局，曾高雄市刑大偵查組專員、經濟組長，調高雄市少年隊副隊長，再回刑大任勤務指揮中心主任，並兼緝毒中心要職。

高雄市警局這次調整主管職務或遷陞序列如下：

婦幼警察隊偵防組組長 黃昭穎 鳳山分局民防組組長 陳壽烈 鳳山分局行政組組長 黃義彰 鳳山分局保防組組長 黃曜祥 鳳山分局防治組組長 邱致中 林園分局交通組組長 胡世和 林園分局防治組組長 周志勇 旗山分局防治組組長 陳順嘉 旗山分局行政組組長 郭銘賢 法制室警務正 蔡治雄 湖內分局防治組組長 吳育圃 楠梓分局行政組組長 陳孟兒 交通警察大隊執法組組長 李碧和 交通警察大隊交安組組長 陳柏年 湖內分局秘書室主任 劉進展 少年警察隊預防組組長 謝正偉 少年警察隊行政組組長 洪桂霖 刑事警察大隊行政組組長 張芳誠 楠梓分局偵查隊隊長 林俊宏 林園分局偵查隊隊長 吳永彬 岡山分局偵查隊隊長 吳國雄 六龜分局偵查隊隊長 許志萍 刑事警察大隊經濟組組長 張益鈞 鹽埕分局偵查隊隊長 陳義先 刑事警察大隊偵查第七隊隊長 李孟師 刑事警察大隊勤務指揮中心主任 林士元 刑事警察大隊偵查第四隊隊長 李志祥 刑事警察大隊偵查組組長 凃欣安 刑事警察大隊專員 胡斌 三民第一分局偵查隊隊長 黃政義 小港分局偵查隊隊長 陳建成 刑事警察大隊偵查第五隊隊長 盛永華 刑事警察大隊專員 柯政男 督察室警務正 洪緯修 行政科警務正 郭福興 秘書室警務正 吳宗益 保安科警務正 邱中均 犯罪預防科警務正 陳俊榮 刑事警察大隊專員 陳相瑋 秘書室警務正 李啟南 政風室警務正 莊顯郎 保防科警務正 楊增平 防治科警務正 徐全 三民第二分局偵查隊警務員兼副隊長 曾智明 六龜分局偵查隊警務員兼副隊長 翁億陞 岡山分局偵查隊警務員兼副隊長 李明勇 前鎮分局偵查隊警務員兼副隊長 林鈺燕 林園分局偵查隊警務員兼副隊長 蕭介銘 仁武分局偵查隊警務員兼副隊長 吳秉勳 前鎮分局刑事警務員 陳卓賦 岡山分局偵查隊警務員兼副隊長 吳韋志 三民第一分局偵查隊警務員兼副隊長 周明仁 左營分局偵查隊警務員兼副隊長 鄭兆陞 苓雅分局警備隊隊長 陳武郎 岡山分局警務員 呂建發 六龜分局警務員 許金發 湖內分局茄萣分駐所警務員兼所長 邱善明 湖內分局路竹分駐所警務員兼所長 李威昌 新興分局中山路派出所警務員兼所長 陳湧介 新興分局自強路派出所警務員兼所長 廖信堯 三民第一分局哈爾濱街派出所警務員兼所長 蔡詒鋒 左營分局博愛四路派出所警務員兼所長 鄭煒 苓雅分局三多路派出所警務員兼所長 陳昀辰 楠梓分局右昌派出所警務員兼所長 鐘大偉 旗山分局建國派出所警務員兼所長 林卓材 仁武分局澄觀派出所警務員兼所長 張鎮宇 楠梓分局楠梓派出所警務員兼所長 朱家宏 保安警察大隊警務員 許益菁 新興分局五福二路派出所警務員兼所長 麥漢章 新興分局前金分駐所警務員兼所長 尤明賜 前鎮分局警務員 黃和聖 前鎮分局復興路派出所警務員兼所長 潘福良 鳳山分局忠孝派出所警務員兼所長 陳泓達 鼓山分局警務員 朱白雄 前鎮分局瑞隆派出所警務員兼所長 楊鴻景 前 前鎮分局草衙派出所警務員兼所長 黃明宏 刑事警察大隊警務員 許鐽騰 左營分局新莊派出所警務員兼所長 李秀玲 苓雅分局福德二路派出所警務員兼所長 洪銘聰 楠梓分局加昌派出所警務員兼所長 陳育民 楠梓分局翠屏派出所警務員兼所長 歐陽品 鳳山分局埤頂派出所警務員兼所長 何承翰 苓雅分局警務員 林鼎哲 小港分局高松派出所警務員兼所長 楊元益 林園分局中庄派出所警務員兼所長 何季勲 岡山分局壽天派出所警務員兼所長 林庭宇 岡山分局橋頭分駐所警務員兼所長 謝旻廷 左營分局巡官 羅健賓 左營分局左營派出所巡官兼所長 楊智琄 左營分局啟文派出所巡官兼所長 陳冠宇 岡山分局燕巢分駐所巡官兼所長 孫偉鈞 岡山分局深水派出所巡官兼所長 蔡智偉 岡山分局甲圍派出所巡官兼所長 黃宸緯 岡山分局鳳雄派出所巡官兼所長 李建勳 仁武分局巡官 林威鋒 仁武分局溪埔派出所巡官兼所長 呂明龍 仁武分局大華派出所巡官兼所長 黃俊龍 仁武分局大樹分駐所巡官兼所長 廖進水 交通警察大隊分隊長 莊博鈞 交通警察大隊分隊長 呂光原 捷運警察隊分隊長 洪炳榮