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中市警連3天取締酒駕68件 移送法辦32人

中央社／ 台中13日電

台中市8日發生無照酒駕闖紅燈撞死男大生案，台中市警察局今天公布，10日起連續3天執行防酒駕勤務，共取締68件，移送法辦32人，其中累犯16人，顯示仍有少數民眾心存僥倖。

台中市8日發生1名男大生遭無照酒駕闖紅燈男子撞死，台中市警察局從10日起連續3天執行防制酒駕專案勤務，盼藉由強力執法威力掃蕩，全面防制酒駕事故發生。

台中市警察局交通警察大隊統計，連續3天執行酒後駕車執法勤務，使用總警力1733人，共取締68件，移送法辦32人，其中累犯16人，顯示仍有少數民眾心存僥倖，警方將持續在熱時、熱點辦理取締酒駕專案勤務。

警方指出，經分析易發生酒駕時段、路段及區域，以「精準執法」方式，針對酒駕事故易發生路段及易飲酒處所周邊道路實施多點全面式攔檢、部署，強化執法力道，期能嚇阻心存僥倖的民眾，提升市民用路安全。

警方強調，目前持續針對酒駕危害強力取締外，也透過多元宣導，提高民眾自覺守法，向大眾傳達酒駕行為的危害性以及法律責任。

此外，警方表示，也同步落實執行「斷源專案」，針對供酒餐廳、小吃部、KTV等公共場所，從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，也請餐廳店家及售酒業者應負起社會責任，協助勸導酒客飲宴後切勿駕車離開，並落實「代叫計程車」及「叫代駕」服務。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市 警察 酒駕

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