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台中警獲報行車糾紛查獲槍毒 駕駛棄車逃逸落網

中央社／ 台中13日電

台中警方日前接獲大里區行車糾紛案，員警到場時，發現涉嫌逼車的自小客車蘇姓駕駛棄車逃逸，警方查看車內狀況時，卻發現改造槍枝與毒品等物，警方循線將蘇男逮捕後依法送辦。

台中市警局霧峰分局今天表示，警方民國113年11月26日晚間8時45分獲報，大里區環中東路發生行車糾紛案，立即派員前往處理。

警方到場時，報案人26歲傅男向員警表示，他開車與對方駕駛的自小客車，先因超車後在停等左轉燈時發生行車糾紛，遭對方沿路逼車恐嚇，但涉案車輛見員警到場後，涉案駕駛立即棄車逃逸。

員警見涉案人棄車逃逸，經檢視車內狀況，在副駕駛座發現改造手槍1把、子彈14枚、第一級毒品海洛因2包（重2.97公克）、第二級毒品安非他命（重7.06公克）、及第三級毒品咖啡包11包（重10.34公克）等物。

經警方報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，案發2日後將涉案的36歲蘇男逮捕到案，全案警詢後，將蘇男依槍砲、毒品等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

毒品 海洛因 逼車

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