宜蘭養雞場電纜遭竊損失逾50萬 2嫌賤賣落網

宜蘭縣大同鄉一處養雞場日前無預警停電，業者發現是電纜線遭竊，損失逾新台幣50萬元。警方11日循線逮捕2名竊嫌，但已遭賤賣不到3萬元，全案依竊盜等罪嫌送辦。

這處養雞場位於大同鄉寒溪村，業者日前才剛建置完成、拉好電纜線，雞都還沒養就無預警停電。

宜蘭縣政府警察局三星分局今天表示，獲報後透過監視器畫面鎖定楊姓、林姓嫌犯，並追蹤車輛動向；經時機成熟後，11日突襲楊嫌住處，當場查獲4大袋已被剝皮的電纜外殼，還有少量安非他命毒品。全案依竊盜等罪嫌，移送台灣宜蘭地方檢察署偵辦。

警方呼籲，竊盜電纜線不僅影響供電安全，更可能造成意外，提醒民眾加強防範，如發現社區有可疑人員徘徊，請立即報警。