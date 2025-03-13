高雄台88追撞車禍...4車撞成團 侯男送醫搶救後不治

高雄市台88快速道路今天下午發生追撞車禍，侯姓男子駕駛小貨車疑推撞前方3輛大、小貨車，4車受損，造成2名司機受傷，他送醫後2小時不治。台88交通受阻近2小時，肇事原因由警方調查中。

今天下午2時50分許，侯姓男子（45歲）駕駛小貨車，沿台88快速道路行駛，在東向7.8公里處，追撞前方林姓男子（46歲）駕駛的小貨車後，再推撞前方2輛分別由林姓（23歲）、曾姓（61歲）2男子的大貨車，4車車禍，造成台88交通受阻。

警、消到場，發覺侯姓男子倒在小貨車內，無生命跡象，另輛小貨車林姓男子身體多處擦挫傷，分別送國軍高雄總醫院、小港醫院急救。侯姓男子送醫搶救2小時，於下午5時許不治。

警方對其他3名司機酒測，無酒精反應，台88交通也直到下午4時20分許恢復暢通，確實肇事原因仍待警方調查。