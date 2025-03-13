聽新聞
0:00 / 0:00
他入住長照中心吸海洛因 警要採尿...他卻在廁所打手槍
詹姓男子因照護需求入住台北市中山區某長期照顧中心，卻不堪毒癮在病床上吸海洛因，護士發現不明針筒報警，警方趕抵問「你吸毒喔？」詹男精神迷糊回「嗯」，員警告知權力後依現行犯逮捕，警詢後依毒品罪移送法辦。
中山警方7日早上11點多獲報，中山北路二段某長期照顧中心有患者吸毒，到場發現詹男（66歲）身上和身旁有一包白色粉末及2支針筒，詢問狀況後他坦承吸毒，經檢驗粉末和2支針筒，均有毒品海洛因陽性反應，當場逮捕。
據了解，詹男前科累累，幾乎都是吸食、持有毒品被抓，因照護需求，約一個多月前入住每月要價3萬元的長期照顧中心，從外頭夾藏毒品進入，更直接在床上吸食。
據悉，詹男在偵查隊始終不配合警方採尿，被帶到廁所還在廁所打手槍，員警無可奈何「請他喝水」，最終他才有尿意說要上廁所。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言