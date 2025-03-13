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他入住長照中心吸海洛因 警要採尿...他卻在廁所打手槍

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

詹姓男子因照護需求入住台北市中山區某長期照顧中心，卻不堪毒癮在病床上吸海洛因，護士發現不明針筒報警，警方趕抵問「你吸毒喔？」詹男精神迷糊回「嗯」，員警告知權力後依現行犯逮捕，警詢後依毒品罪移送法辦。

中山警方7日早上11點多獲報，中山北路二段某長期照顧中心有患者吸毒，到場發現詹男（66歲）身上和身旁有一包白色粉末及2支針筒，詢問狀況後他坦承吸毒，經檢驗粉末和2支針筒，均有毒品海洛因陽性反應，當場逮捕。

據了解，詹男前科累累，幾乎都是吸食、持有毒品被抓，因照護需求，約一個多月前入住每月要價3萬元的長期照顧中心，從外頭夾藏毒品進入，更直接在床上吸食。

據悉，詹男在偵查隊始終不配合警方採尿，被帶到廁所還在廁所打手槍，員警無可奈何「請他喝水」，最終他才有尿意說要上廁所。

詹姓老翁入住北市中山區某長照中心，不堪毒癮在病床上吸海洛因，護士見狀報警。記者翁至成／翻攝
詹姓老翁入住北市中山區某長照中心，不堪毒癮在病床上吸海洛因，護士見狀報警。記者翁至成／翻攝
詹姓老翁入住北市中山區某長照中心，不堪毒癮在病床上吸海洛因，護士見狀報警。記者翁至成／翻攝
詹姓老翁入住北市中山區某長照中心，不堪毒癮在病床上吸海洛因，護士見狀報警。記者翁至成／翻攝

吸毒 廁所 毒品

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