快訊

普亭大勝？專家打臉揭慘況「俄軍募兵崩潰」 花118年才能占領烏克蘭

首次發生！1252戶「扣款未吐鈔」原因曝 中華郵政： 明天前回沖完畢

昔洪仲丘案促修法…賴總統宣布恢復軍事審判 洪慈庸發聲

雲林護蒜犬慘遭割喉砍頭...農民心驚驚 警方全面啟動護蒜專案

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣虎尾鎮日前爆發護蒜犬遭到偷蒜賊砍頭慘殺，引起各界關注，各分局全面啟動護蒜專案，不分日夜加強巡視，蒜農說，雲林蒜頭約在清明節前後開始採收，目前蒜價看漲，每台斤約50元以上，農民辛苦護蒜，竟還發生看守蒜田的狗傪遭砍頭殺害，使得人人自危，睡在蒜田旁還有點怕怕。

雲林縣蒜頭即將進入採收季，虎尾鎮本月10日發生一起偷蒜殺狗事件，蒜農損失約兩百台斤的蒜頭，不但蒜頭被偷，鄰田主人養人守護蒜田的一隻「護蒜犬」竟也慘遭殺害，當天疑因陌生人近田而狂吠，沒想到遭割喉命喪，血濺四處。

狗主人發現被殺害的狗，頭部幾乎被砍斷，手法極為殘忍，經報導後引起震驚，許多人也怒斥蒜賊凶殘，卻也引起蒜農人人自危。水林鄉陳姓蒜農說，今年蒜頭開始要進入採收期，目前蒜價不穩，且正直青黃不接時期，量少所以價格貴，有的賣約每台斤4、50元，有的甚至達可賣到60元，因價格貴才容易引起盜心。

台西鄉林姓蒜農也說，進入採收期很多人甚至晚上會睡在蒜田守蒜，這次發生蒜賊攜帶刀類利器，還殺害看守蒜頭的狗，讓大家對這潛在的危險也感到心驚驚，但不守護又怕被偷，不知如何是好。

雲林蒜頭主產地的北港、台西、虎尾、斗六分局轄區，全面啟動護蒜專案，將排定深夜巡邏勤務，愈偏僻的地方巡邏愈多，期能遏止偷蒜歪風。

虎尾分局清查這起偷蒜案可能發生在3月7日深夜到8日清晨，目前調閱監視器已鎖定可疑車輛和人士追查中，警方說，這起偷蒜案除依竊盜罪嫌查辦，也涉及動物保護法，可處二年以下徒刑或併科20萬元以上200萬元以下罰金。

虎尾警分局啟動護蒜專案，除規畫農區加強巡邏，並結合社區巡守隊，共同執行專案，並了解蒜農的儲存倉庫位置，呼籲蒜農提高警覺，尤其已裝袋的曬蒜場，可設置簡易型監視器或多加使用遮蔽物掩蓋防竊，若發現可疑人在農間徘徊，可打110報案。

警方全面啟動護蒜專案，加強蒜頭產地農區巡邏。記者蔡維斌／攝影
警方全面啟動護蒜專案，加強蒜頭產地農區巡邏。記者蔡維斌／攝影
警方全面啟動護蒜專案，加強蒜頭產地農區巡邏。記者蔡維斌／攝影
警方全面啟動護蒜專案，加強蒜頭產地農區巡邏。記者蔡維斌／攝影
警方全面啟動護蒜專案，加強蒜頭產地農區巡邏。記者蔡維斌／攝影
警方全面啟動護蒜專案，加強蒜頭產地農區巡邏。記者蔡維斌／攝影
警方全面啟動護蒜專案，加強蒜頭產地農區巡邏。記者蔡維斌／攝影
警方全面啟動護蒜專案，加強蒜頭產地農區巡邏。記者蔡維斌／攝影
雲林蒜頭即將進入採收期，少數早種的蒜提早採收。記者蔡維斌／攝影
雲林蒜頭即將進入採收期，少數早種的蒜提早採收。記者蔡維斌／攝影
雲林發生一起護蒜犬遭砍殺幾乎斷頭的案件，現場血淋淋，引來農民心驚驚，警方已全力緝兇。記者蔡維斌／翻攝
雲林發生一起護蒜犬遭砍殺幾乎斷頭的案件，現場血淋淋，引來農民心驚驚，警方已全力緝兇。記者蔡維斌／翻攝

監視器 蒜頭 雲林

延伸閱讀

雲林舉辦114年全運會官網、社群平台上線 匯集賽事等資訊

男高音波伽利大巨蛋開唱 北市協推3飯店住房優惠

進口蛋5千萬餘顆過期銷毀 監院彈劾農業部畜牧司前司長張經緯

雲林縣府科員張東凱代理水林鄉長 公所易主由綠轉藍引關切

相關新聞

他入住長照中心吸海洛因 警要採尿...他卻在廁所打手槍

詹姓男子因照護需求入住台北市中山區某長期照顧中心，卻不堪毒癮在病床上吸海洛因，護士發現不明針筒報警，警方趕抵問「你吸毒喔...

雲林護蒜犬慘遭割喉砍頭...農民心驚驚 警方全面啟動護蒜專案

雲林縣虎尾鎮日前爆發護蒜犬遭到偷蒜賊砍頭慘殺，引起各界關注，各分局全面啟動護蒜專案，不分日夜加強巡視，蒜農說，雲林蒜頭約...

影／國1三重路段聯結車起火 貨櫃流出不明黃色液體

國道1號北向27.8公里三重路段，下午2時36分有1輛停靠路肩的聯結車起火燃燒，新北市消防局派遣4個分隊人車持續灌救中。

拿媽媽手機留言「大韓班機有炸彈」 新北男惹禍上身

新北魏姓男子去年10月間某日上午在家心情不好，拿媽媽的手機把玩，竟在桃園國際機場公司的旅客服務信箱留言「大韓航空往首爾航...

警車國道一號自撞！疑天雨路滑釀禍 一警一嫌受傷送醫

台中市東勢警分局員警今天開警車押解人犯行經國道一號時，疑天雨路滑，警車自撞護欄，一名警員和一名嫌犯受傷送醫，肇事原因由國...

淡水猴騎機車翹孤輪撞倒阿嬤 警開罰吊銷駕照

Dcard淡江大學板昨天有1則標題「請觀賞淡江猴牙孤輪撞阿嬤」的貼文，影片中1名年輕人在道路騎機車耍獨輪特技失敗，撞倒前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。