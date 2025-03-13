雲林護蒜犬慘遭割喉砍頭...農民心驚驚 警方全面啟動護蒜專案

雲林縣虎尾鎮日前爆發護蒜犬遭到偷蒜賊砍頭慘殺，引起各界關注，各分局全面啟動護蒜專案，不分日夜加強巡視，蒜農說，雲林蒜頭約在清明節前後開始採收，目前蒜價看漲，每台斤約50元以上，農民辛苦護蒜，竟還發生看守蒜田的狗傪遭砍頭殺害，使得人人自危，睡在蒜田旁還有點怕怕。

雲林縣蒜頭即將進入採收季，虎尾鎮本月10日發生一起偷蒜殺狗事件，蒜農損失約兩百台斤的蒜頭，不但蒜頭被偷，鄰田主人養人守護蒜田的一隻「護蒜犬」竟也慘遭殺害，當天疑因陌生人近田而狂吠，沒想到遭割喉命喪，血濺四處。

狗主人發現被殺害的狗，頭部幾乎被砍斷，手法極為殘忍，經報導後引起震驚，許多人也怒斥蒜賊凶殘，卻也引起蒜農人人自危。水林鄉陳姓蒜農說，今年蒜頭開始要進入採收期，目前蒜價不穩，且正直青黃不接時期，量少所以價格貴，有的賣約每台斤4、50元，有的甚至達可賣到60元，因價格貴才容易引起盜心。

台西鄉林姓蒜農也說，進入採收期很多人甚至晚上會睡在蒜田守蒜，這次發生蒜賊攜帶刀類利器，還殺害看守蒜頭的狗，讓大家對這潛在的危險也感到心驚驚，但不守護又怕被偷，不知如何是好。

雲林蒜頭主產地的北港、台西、虎尾、斗六分局轄區，全面啟動護蒜專案，將排定深夜巡邏勤務，愈偏僻的地方巡邏愈多，期能遏止偷蒜歪風。

虎尾分局清查這起偷蒜案可能發生在3月7日深夜到8日清晨，目前調閱監視器已鎖定可疑車輛和人士追查中，警方說，這起偷蒜案除依竊盜罪嫌查辦，也涉及動物保護法，可處二年以下徒刑或併科20萬元以上200萬元以下罰金。