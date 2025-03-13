拿媽媽手機留言「大韓班機有炸彈」 新北男惹禍上身

新北魏姓男子去年10月間某日上午在家心情不好，拿媽媽的手機把玩，竟在桃園國際機場公司的旅客服務信箱留言「大韓航空往首爾航班有炸彈」，經航警局追查通知魏母到案，釐清才知兒子闖禍了，桃園地檢署偵結，依違反民用航空法起訴，並聲請建議判決。

起訴指出，19歲魏男2024年10月22日上午8點55分，在新北市樹林區的住處時，覺得心情不佳，拿媽媽的智慧型手機上網，滑到桃園國際機場公司的網頁時，進入底部的旅客信箱，竟以媽媽的名義、媽媽的手機門號，填寫「大韓航空往首爾航班有炸彈」等文字，涉嫌以此方式散布危害飛航安全的不實訊息。