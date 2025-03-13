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拿媽媽手機留言「大韓班機有炸彈」 新北男惹禍上身

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

新北魏姓男子去年10月間某日上午在家心情不好，拿媽媽的手機把玩，竟在桃園國際機場公司的旅客服務信箱留言「大韓航空往首爾航班有炸彈」，經航警局追查通知魏母到案，釐清才知兒子闖禍了，桃園地檢署偵結，依違反民用航空法起訴，並聲請建議判決。

起訴指出，19歲魏男2024年10月22日上午8點55分，在新北市樹林區的住處時，覺得心情不佳，拿媽媽的智慧型手機上網，滑到桃園國際機場公司的網頁時，進入底部的旅客信箱，竟以媽媽的名義、媽媽的手機門號，填寫「大韓航空往首爾航班有炸彈」等文字，涉嫌以此方式散布危害飛航安全的不實訊息。

案經桃園機場公司營運控制中心專員接獲航班有炸彈的留言通報，立刻針對航班進行清查，發現只是烏龍一場，結束這場虛驚後，於是向航空警察局提告，根據姓名、電話循線追查並通知魏母到案說明，經釐清確認是魏男所為。檢方依民用航空法的散布危害飛航安全不實訊息罪嫌將魏男起訴。

新北魏男因心情不佳，拿媽媽手機上網在桃園國際機場公司網頁的旅客信箱留言「大韓航空往首爾航班有炸彈」，桃園地檢署偵結，依違反民用航空法將魏男起訴。圖為大韓航空班機降落桃機情形，記者黃仲明／攝影
新北魏男因心情不佳，拿媽媽手機上網在桃園國際機場公司網頁的旅客信箱留言「大韓航空往首爾航班有炸彈」，桃園地檢署偵結，依違反民用航空法將魏男起訴。圖為大韓航空班機降落桃機情形，記者黃仲明／攝影

桃園機場 航班

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