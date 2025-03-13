快訊

普亭大勝？專家打臉揭慘況「俄軍募兵崩潰」 花118年才能占領烏克蘭

首次發生！1252戶「扣款未吐鈔」原因曝 中華郵政： 明天前回沖完畢

昔洪仲丘案促修法…賴總統宣布恢復軍事審判 洪慈庸發聲

金山警涉縱放通緝犯 檢警搜索帶回時疑心肌梗塞

中央社／ 新北13日電

新北市警局金山分局莊姓巡佐涉嫌縱放通緝犯，檢警昨天發動搜索，將莊男帶至警局途中，莊男疑似心肌梗塞，所幸送醫急救後沒有生命危險，住院接受治療。

檢警調查，蔡姓男子因毒品案遭發布通緝，去年8月21日先被金山警分局交通分隊警員攔查，蔡男稱未帶身分證，謊報兄長身分，警員查對資料符合後放行，之後發現蔡男竟是通緝犯，立即展開追緝。

萬里分駐所張姓所長當天晚間9時許，在萬里地區將蔡男駕駛的車輛攔下，時任大鵬派出所巡佐莊男坐在副駕駛座，金山警分局交通隊代理分隊長張簡富豐隨後到場，莊男向張簡富豐表明警察身分，並稱蔡男是「線民」要求別抓，可提供另一名通緝犯作為交換。

張姓所長見莊男與張簡富豐交談後，張簡富豐便轉頭離去，發覺有異，經通報主管後，指示立即逮捕蔡男歸案，並將莊男依涉縱放人犯罪嫌移送基隆地檢署偵辦，莊男並調至金山警分局石門分駐所服務。

檢察官為釐清案情，昨天指揮新北市警局督察室，搜索石門分駐所、莊男住處等地，將莊男帶回警局詢問途中，莊男突然呼吸困難、胸痛、冒冷汗等疑似心肌梗塞症狀，所幸經送醫急救後已無大礙，至於張簡富豐，經檢察官複訊後，昨天晚間9時諭令新台幣10萬元交保。

通緝 金山

延伸閱讀

正心中學老師打籃球突心肌梗塞昏倒 師生臨危不亂合力搶回一命

金山警涉縱放通緝犯 檢搜索帶回途中心肌梗塞送醫

影／演很大！3條通緝犯遇警盤查全身抽搐 身分被識破瞬間不抖了

沈富雄搭捷運突異常胸悶 就醫診斷心肌梗塞救回一命

相關新聞

他入住長照中心吸海洛因 警要採尿...他卻在廁所打手槍

詹姓男子因照護需求入住台北市中山區某長期照顧中心，卻不堪毒癮在病床上吸海洛因，護士發現不明針筒報警，警方趕抵問「你吸毒喔...

雲林護蒜犬慘遭割喉砍頭...農民心驚驚 警方全面啟動護蒜專案

雲林縣虎尾鎮日前爆發護蒜犬遭到偷蒜賊砍頭慘殺，引起各界關注，各分局全面啟動護蒜專案，不分日夜加強巡視，蒜農說，雲林蒜頭約...

影／國1三重路段聯結車起火 貨櫃流出不明黃色液體

國道1號北向27.8公里三重路段，下午2時36分有1輛停靠路肩的聯結車起火燃燒，新北市消防局派遣4個分隊人車持續灌救中。

拿媽媽手機留言「大韓班機有炸彈」 新北男惹禍上身

新北魏姓男子去年10月間某日上午在家心情不好，拿媽媽的手機把玩，竟在桃園國際機場公司的旅客服務信箱留言「大韓航空往首爾航...

警車國道一號自撞！疑天雨路滑釀禍 一警一嫌受傷送醫

台中市東勢警分局員警今天開警車押解人犯行經國道一號時，疑天雨路滑，警車自撞護欄，一名警員和一名嫌犯受傷送醫，肇事原因由國...

淡水猴騎機車翹孤輪撞倒阿嬤 警開罰吊銷駕照

Dcard淡江大學板昨天有1則標題「請觀賞淡江猴牙孤輪撞阿嬤」的貼文，影片中1名年輕人在道路騎機車耍獨輪特技失敗，撞倒前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。