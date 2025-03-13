警車國道一號自撞！疑天雨路滑釀禍 一警一嫌受傷送醫

台中市東勢警分局員警今天開警車押解人犯行經國道一號時，疑天雨路滑，警車自撞護欄，一名警員和一名嫌犯受傷送醫，肇事原因由國道警方調查中。

東勢分局表示，該分局石城所、茅埔所員警共2員，今天上午因公前往桃園機場執行查捕逃犯勤務，中午12時20分許押解1名嫌犯返程時，行經國道一號南向145.9公里苗栗縣三義路段於速限內行駛，因突然發生強降雨造成警車打滑不慎撞上護欄致警車車頭等多處受損。

現場駕駛員警未受傷，也無酒駕情事，但同車員警僅左小腿受輕傷，同車嫌犯下巴與車內塑膠隔板碰撞造成輕微擦傷，員警立即通知救護車戒護至衛生福利部豐原醫院檢查治療完畢，目前已解送分局歸案處理中。

東勢分局將持續加強員警教育訓練，指派同仁參加警政署辦理安全駕駛訓練課程，並提醒駕駛近來天氣不穩定，行車應開啟大燈注意路況並保持安全距離，避免發生意外。

據了解，范姓警員今天開車，載53歲許姓男警和33歲郭姓嫌犯，今天中午行經國道一號苗栗路段，疑天雨路滑，警車自撞護欄後車損人傷，郭姓男子下巴撕裂傷，許姓男警左膝及左小腿擦傷，都送到衛福部豐原醫院治療後已出院。