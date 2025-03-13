正心中學老師打籃球突心肌梗塞昏倒 師生臨危不亂合力搶回一命

雲林縣斗六市正心中學47歲男老師本月10日下午打籃球時突感不適，蹲倒在地臉色變黑，失去呼吸心跳，被上體育課學生發現並和趕來的老師及校護合力CPR及AED電擊，監危不亂第一時間送醫搶回一命，這名老師昨在加護病房已清醒，全校今天為他集氣，祈願老師早日康復。

本月10下午約3時30分許，雲林縣正心中學的籃球場，幾位熱愛打球的老師和學生聚集打3對3籃球，47歲的國文老師，一個起身跳起搶下籃板球後，跑沒幾步突然趴倒在地，當時他身邊沒人也沒碰撞東西，忽然摔倒大家感覺不對，靠近一看發現他臉色很差，全場的人趕緊喊救。

生活輔導組長王昱昇指出，當時他聽到學生求救，跑去查看，發現老師臉色已呈灰黑並有短暫抽蓄現象，呼吸、脈搏微弱，即打119，並請在場學生趕緊去拿AED並請學校護理師。

健康中心護理師火速趕到，第一時間和教官合力實施AED並輪流施作CPR心臟按壓。大約7、8分鐘後救護車抵達才接手。

學校表示，老師到院搶救後恢復心跳呼吸，台大雲林分院急診室醫師還稱讚師生第一時間緊急處置很好，經檢查是心肌梗塞，當晚緊急手術後在加護病房，昨天已恢復意識。但仍在加護病房觀察，消息今天傳回學校，大家都感欣慰。

當天目睹情境的學生仍心有餘悸，楊姓學生說，實在太可怕了，當時大家都嚇到了，看到老師被送上救護車忍不住落淚且很擔心，今天聽到老師醒來了，大家很高興也努力為老師集氣祈福，希望老師早日康復回來學校。

今天有學生分享過程，不少家長看了也很感動，並稱讚孩子做得很好，是生命教育的最佳示範。該名老師的家屬也請學校轉達感謝師生在第一時間緊急處置，挽回老師生命，希望老師能趕快好起來。