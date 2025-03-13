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淡水猴騎機車翹孤輪撞倒阿嬤 警開罰吊銷駕照

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

Dcard淡江大學板昨天有1則標題「請觀賞淡江猴牙孤輪撞阿嬤」的貼文，影片中1名年輕人在道路騎機車耍獨輪特技失敗，撞倒前方老婦人。警方已找到19歲騎士，將追究未戴安全帽、危險駕駛行為，至少罰款6500元、吊銷駕照。

事發時間是7日中午12時30分許，地點在新北市淡水區北新路184巷，當時有一群年輕人站在路邊聊天，其中1名年輕男子騎機車「翹孤輪」，撞倒前方的老婦人。

淡水警分局指出，經查110報案系統均無報案記錄，警方根據監視器畫面主動偵查，已經找到肇事的19歲許姓男子，他是附近機車行員工，自稱修理完機車之後試車發生事故，當時有請阿嬤去看醫生，由他負責賠償醫藥費。

警方表示該名老婦平常在附近拾荒資收，被撞倒之後自行起身步行離開，員警還沒有找到婦人，至於許姓男子將依違反道路交通管理處罰條例第31條，騎機車未戴安全帽罰款500元、第43條在道路上以危險方式駕車，可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰，因而肇事者吊銷駕駛執照。

Dcard淡江大學板有1則標題「請觀賞淡江猴牙孤輪撞阿嬤」的貼文，是1名年輕人在道路騎機車耍獨輪特技失敗，撞倒前方紅衣老婦人。警方已找到19歲騎士，將追究未戴安全帽、危險駕駛行為，至少罰款6500元、吊銷駕照。圖／翻攝Dcard
Dcard淡江大學板有1則標題「請觀賞淡江猴牙孤輪撞阿嬤」的貼文，是1名年輕人在道路騎機車耍獨輪特技失敗，撞倒前方紅衣老婦人。警方已找到19歲騎士，將追究未戴安全帽、危險駕駛行為，至少罰款6500元、吊銷駕照。圖／翻攝Dcard

淡水 老婦

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