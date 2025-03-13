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忘了回家路…老翁一騎車出門就騎到深夜 醫：5大習慣有效改善失智

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
76歲許姓老翁昨天騎車出門就忘了怎麼回家，一路騎到晚上10時許，體力不支癱坐在路旁，警方協助送回家。記者袁志豪／翻攝
76歲許姓老翁昨天騎車出門就忘了怎麼回家，一路騎到晚上10時許，體力不支癱坐在路旁，警方協助送回家。記者袁志豪／翻攝

76歲許姓老翁昨天騎車出門就忘了怎麼回家，一路騎到晚上10時許；警方利用監視器加車牌辨識系統，追查到機車最後出現地點，趕往搜尋找到人。台北榮總精準預防醫學中心主治醫師張家銘在臉書指出，為有效預防長者失智，可從五大生活習慣入手。

台南市東區76歲許姓老翁疑似罹患輕微失智症，昨天中午1時許獨自騎機車外出，沒有帶手機；他一出門就忘了怎麼回家，音訊全無，一路騎到晚間9時許，兒子等不到人，焦急向轄區台南市警第一分局後甲派出所報案請求協尋，分局也向鄰近分局通報。

台南市警第二分局南門派出所所長陳孟言、警員魏文星、張訓銘獲報，熱心利用監視器以及車牌辨識系統，追查許姓老翁行車方向，發現他從下午出門後，在台南市各區到處亂繞，騎了至少約20多公里。

警方確認老翁機車最後出現地點在永康區復興路，開巡邏車前往查看，並在附近搜尋，發現老翁已騎到沒力，癱坐在地上；警方晚間10時許通知老翁兒子，請兒子趕往現場，將車騎回家，並將體力不支的老翁送回住處，讓許家人放下心中大石。

醫師張家銘提醒，改變五大生活習慣，可有效預防長者失智：

第一、讓飲食成為健康的基石。

多攝取富含 Omega-3 脂肪酸的魚類、堅果和深綠色蔬菜，少吃高糖、高脂的加工食品，能幫助保護腦細胞。地中海飲食是被證實對腦部健康有益的飲食模式。

第二、運動讓腦袋保持靈活。

運動能促進腦部血流，提升神經營養因子（BDNF）的生成，幫助腦細胞修復與增強記憶力。全家可以每天安排散步或簡單的居家運動，不僅能促進健康，還能讓長輩感受到陪伴與支持。

第三、社交互動是最好的心靈藥方。

「孤獨」是腦部健康的大敵。鼓勵長輩參與社交活動，例如參加社區活動、與朋友相聚聊天，能讓腦袋保持靈活、心情愉快。家人也應該多陪伴長輩，分享日常生活中的點滴，這些互動對預防失智有著不可忽視的效果。

第四、解決聽力問題，避免腦部退化。

聽力損失與失智的關係日益被科學證實。當長輩的聽力受損時，他們與外界的互動減少，大腦得不到足夠的刺激。為有聽力問題的長輩盡早配戴助聽器，能改善溝通，讓他們更有信心參與日常生活，間接降低失智的風險。

第五、全家齊心，才是預防的真正力量。

失智症預防不是一夕之功，需要家中每個人共同努力，從認識病因開始，在日常生活中付諸行動。基因檢測可以為預防提供方向，健康飲食與規律運動是基礎，而家人的陪伴與支持則是不可或缺的核心。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

76歲許姓老翁昨天騎車出門就忘了怎麼回家，一路騎到晚上10時許，體力不支癱坐在路旁。記者袁志豪／翻攝
76歲許姓老翁昨天騎車出門就忘了怎麼回家，一路騎到晚上10時許，體力不支癱坐在路旁。記者袁志豪／翻攝

失智症 醫師 長輩

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