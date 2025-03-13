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疑停車糾紛…屏東蒙面男潑紅漆砸車 餐廳門口「滿江紅」停業

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣內埔鄉一家餐廳昨日清晨遭一名男子潑紅漆，導致店內無法營業，汽車也遭破壞。警方調查後表示，疑似停車糾紛導致，已調閱現場監視器畫面並由民眾指認，鎖定嫌疑人及使用車輛，並聯繫相關涉案人員到案說明。

這家位於內埔鄉水門村的餐廳，昨日清晨6時許門口出現一名頭戴鴨舌帽、戴口罩的男子，拿了一桶紅漆，就朝著店家不停潑灑，連道路及路樹都染紅，甚至連店家廂型車也不放過，不但潑滿了紅漆，連車窗玻璃都被砸碎。

因被潑紅漆致使店家無法營業，事後店家除了花一整天時間整理，也將照片PO上網，希望附近鄰居及鄉親幫忙指認，盡快抓到嫌犯。店家懷疑，可能是前陣子與鄰居的停車糾紛，對方曾不滿表示會叫人來潑漆，沒想到竟真的下手。

警方調閱現場監視器畫面及民眾指認後，已鎖定嫌疑人及使用車輛，並聯繫相關涉案人員到案說明，全案將依毀損、恐嚇等罪嫌偵辦。

屏東縣內埔鄉一家餐廳昨日清晨遭一名男子潑紅漆，導致店內無法營業，汽車也遭破壞。圖／取自臉書屏東縣內埔鄉
屏東縣內埔鄉一家餐廳昨日清晨遭一名男子潑紅漆，導致店內無法營業，汽車也遭破壞。圖／取自臉書屏東縣內埔鄉
屏東縣內埔鄉一家餐廳昨日清晨遭一名男子潑紅漆，導致店內無法營業，汽車也遭破壞。圖／取自臉書屏東縣內埔鄉
屏東縣內埔鄉一家餐廳昨日清晨遭一名男子潑紅漆，導致店內無法營業，汽車也遭破壞。圖／取自臉書屏東縣內埔鄉
屏東縣內埔鄉一家餐廳昨日清晨遭一名男子潑紅漆，導致店內無法營業，汽車也遭破壞。記者潘奕言／翻攝
屏東縣內埔鄉一家餐廳昨日清晨遭一名男子潑紅漆，導致店內無法營業，汽車也遭破壞。記者潘奕言／翻攝

潑漆 監視器 餐廳

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