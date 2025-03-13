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國道1號嘉義路段今兩度車禍 大貨車衝上分隔島1人命危

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

國道一號274.9公里處嘉義路段今早10點多發生車禍，汽車翻覆、聯結車衝下邊坡，現場仍在處理中，下午1點31分又發生車禍，在相距約3公里處，有1輛大貨車衝上分隔島，內外側車道全部封閉，車流嚴重回堵，國道警方引導車輛從路肩繞行，呼籲在水上交流道改道。

國道警方表示，國道1號嘉義鹿草路段今早發生交通事故，載運石材的全聯結車衝出外側護欄邊坡，汽車翻覆180度在外側車道及路肩，2名駕駛輕傷送醫，酒測值均為0，封閉路肩及外側車道處理，又發生大貨車撞上分隔島，正在處理事故現場及疏散車流。

嘉義縣消防局表示，聯結車與汽車今早在國道發生車禍，2車駕駛都有肢體擦挫傷，意識清楚，給予緊急處置後，將49歲、70歲男子送醫；另外，下午1點多又在相距不遠處發生車禍事故，大貨車內共3人受傷，其中2名男子受傷送醫，1名女子到院前無呼吸心跳。

國道1號嘉義路段今天下午1點多又發生車禍，一輛大貨車撞上分隔島，釀車內2人受傷、1人OHCA。記者黃于凡／翻攝
國道1號嘉義路段今天下午1點多又發生車禍，一輛大貨車撞上分隔島，釀車內2人受傷、1人OHCA。記者黃于凡／翻攝
國道1號嘉義路段今天下午1點多又發生車禍，一輛大貨車撞上分隔島，釀車內2人受傷、1人OHCA。記者黃于凡／翻攝
國道1號嘉義路段今天下午1點多又發生車禍，一輛大貨車撞上分隔島，釀車內2人受傷、1人OHCA。記者黃于凡／翻攝
國道1號嘉義路段今天下午1點多又發生車禍，一輛大貨車撞上分隔島，釀車內2人受傷、1人OHCA。記者黃于凡／翻攝
國道1號嘉義路段今天下午1點多又發生車禍，一輛大貨車撞上分隔島，釀車內2人受傷、1人OHCA。記者黃于凡／翻攝

交通事故 國道 車禍

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