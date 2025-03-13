山區大雨…中橫便道落石砸車 1人受傷急送醫

中橫便道今天中午12點通行班次，車隊行經便道12K處遭遇落石，58歲曾姓男子開車被落石擊中。圖／公路局谷關工務段提供

中橫便道今天中午12點開放通行時段，車輛魚貫行經便道12K處遭遇落石，58歲曾姓男子座車遭一塊落石擊中，砸壞駕駛座窗門，造成手受傷，經押車保全確認傷患意識清醒可自行移動，護送到谷關管制站，由谷關消防分隊出勤救治，包紮後送往東勢農民醫院。

鋒面侵襲，山區下雨，今天中午中橫便道開放班次出發前確認雨量尚在便道管理值內，但車隊仍遭遇無預警落石擊中車輛後，工務段為顧及用路人安全，通報地方群組發布消息取消今天下午4點半及明天上午7點通行班次，明天早上進行落石處邊坡安全檢視。

公路局呼籲用路人，近日多有鋒面侵襲台灣，山區道路易發生落石、崩坍，請用路人事先作好行程規劃，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局智慧化省道即時交通資訊網(https://168.thb.gov.tw)及收聽警廣路況廣播。