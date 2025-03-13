真實血淚史！他借兄弟10萬卻被已讀不回：下次一定要寫借據

一名男網友借了認識很久的「兄弟」10萬元，未料在他要錢時，兄弟卻「已讀不回」。示意圖／ingimage

朋友「借錢不還」該麼辦呢？一名男網友發文，稱他曾借了認識很久的「兄弟」10萬元，認為互相幫助理所當然，也沒寫借據，未料在他要錢時，兄弟卻「已讀不回」人間蒸發，讓他非常傻眼，同時也告誡自己「下次誰再敢跟我借錢，先簽借據再說」。

一名男網友在Dcard發文，表示去年有一位認識很久的「兄弟」家裡出了狀況急需用錢，因為彼此認識很多年，原PO認為兄弟人不錯，於是沒有寫借據，直接將10萬元借給了對方，認為互相幫忙沒問題。不料之後他追問「兄弟，之前借你的錢可以還了嗎？」卻被已讀不回，這位朋友更從此人間蒸發。

原PO表示，他非常傻眼，也詢問過有法律背景的朋友，才知道光有轉帳紀錄是沒用的，如果上法庭，法官很可能認為這筆錢是「贈與」，沒有證據表明錢是「借給他」而不是「送他的」，況且如果要打官司，請律師又是一筆費用，經過此次「血淚史」，原PO告誡自己之後如果有人要借錢，一定要簽借據再考慮。

此文一出，不少網友提到「借據」的重要性，「朋友跟你借錢也有意願還款的，才會主動留你借據當證明，沒留就是事後會耍賴不還，屢試不爽」、「我之前借親戚錢有特別簽借據就怕他不還，你也知道有的長輩可能會賴帳，還是白紙黑字寫清楚比較好」。

也有不少網友分享被「借錢不還」的經歷，「我也借過朋友7萬，説每個月分期還，結果一次都沒還過，從此變啞巴，社群跟LINE上都不講話」、「這種人超多的，我之前是借了5萬，結果人間蒸發」、「之前借急用20萬也是沒還，決定借出去的時候就打算拿不回了，畢竟知道對方當時主要是父母身體出太多狀況，財務真的困難」。