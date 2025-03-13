金山警涉縱放通緝犯 檢搜索帶回途中心肌梗塞送醫

基隆地檢署偵辦金山警分局莊姓巡佐涉縱放蔡姓通緝犯案，昨搜索石門分駐所、住處釐清案情，搜索結束要帶往市警局途中，莊員疑心肌梗塞發作，送醫急救後已脫險，檢警將等病況好轉再詢問釐清。

檢警說，蔡男因毒品案遭基隆地院發布通緝，去年8月21日中午，金山警交通分隊警員攔查時，他表明沒有攜帶身分證，謊報兄長姓名，警方查對資料認為相符放人，後來追查才發現蔡男謊報資料是通緝犯才又展開追緝。

檢警表示，8月21日當晚9時許，蔡男開車經過萬里區玉田一帶時，萬里分駐所張姓所長將他攔獲，金山警交通隊張簡代理分隊長也到現場，但坐在蔡男旁副駕駛座表明身分，是金山警分局偵查隊莊姓巡佐，莊員並向張、張簡表示，蔡男是其線民，協助他辦案，要求放人，還提議會再提供一名通緝犯當績效交換，但被拒絕，並向分局長回報，現場依法逮人。

蔡男被解送地院歸案，莊員則依縱放通緝犯函送基隆地檢署偵辦。3月初傳出此縱放案，警方上周曾說明，莊員依違反警察人員與特定對象接觸交往等相關規定，記2支申誡懲處，並調石門分駐所，目前由司法單位偵辦釐清調查。

基隆地檢署檢察官為釐清案情，昨指揮新北市警局、金山警分局督察人員搜索石門分駐所、住處，中午將莊姓巡佐帶回市警局途中，莊男出現胸痛、呼吸困難疑心肌梗塞發作，檢方指示健康優先先緊急送醫，經救治後無生命危險，仍住院治療。

檢方說，將等莊員好轉後再釐清詢問；張簡昨晚送檢方複訊後10萬元交保，檢方認為有部分細節尚待調查，將釐清第一時間有無縱放之故意。