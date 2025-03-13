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整理包／反滲透！賴總統國安記者會談話 五大重點

香港心輔團體謊稱南市府授權地震災區諮商 已報警處理

中央社／ 台南13日電

0121地震造成台南山區災損，卻有誆稱南市府授權心理輔導團體進入災區，市府今天否認委託任何團體諮商；調查顯示，此團體香港註冊，曾現身花蓮震災地區，已報警處理。

台南市政府今天告訴中央社記者，0121地震後，衛生局已安排社區心理衛生中心及心理師公會等專業人員進駐災區關懷，2月下旬卻出現冒稱政府授權心理輔導團體進入楠西區發放傳單，有些災民擔心遇到詐騙集團，就將相關資料送交市府。

市府表示，未授權任何團體在災區諮商，當下要求區公所了解，且報警處理，這個團體稍後就消失，再也未現身災區。

市府初步調查，這個團體在香港註冊，曾現身花蓮震災地區，通用手法是先提供免費諮商，再推銷收費課程，已要求相關單位及災民注意，一旦發現，立刻報警，避免受騙。

市府衛生局人員說，專業人員每天持續關懷災民心理健康，截至2月24日，關懷災民及長者共1314人。

地震 衛生局

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