54歲港男來台當詐騙車手日領5千港幣 廣東腔露餡被逮

詐騙集團在海外徵求車手來台行騙，54歲香港籍羅姓男子以觀光名義來台當車手向被害人取款，每天可領取5千元港幣工資。他順利詐騙一次，昨天在中興新村郵局重施故技，向李女收取10萬元，被中興警分局當場逮捕，並追查幕後詐騙集團主腦。

警方表示，昨天中午羅姓男子在中興新村郵局外講電話，因為濃濃的廣東腔，引起民眾注意，談話中由提到面交、投資等字眼，懷疑他是詐騙集團成員，向中興警分局報案。

警方到場時，看到李姓女子將裝有一疊現金的信封交給羅男，員警當場逮捕，除了搜出10萬元現金，還有兩支行動電話。

李女表示，她年初在網路上看到虛擬貨幣投資廣告，點入後和「業務員」透過LINE加為好友，對方不斷鼓吹，投資虛擬貨幣獲利高達數十倍，她被說服心動決定投資，約在昨天中午交付10萬元現金投資，沒想到是詐騙。

羅男供稱，他是看到海外徵才廣告，以觀光名義來台，對方告訴他，只要接受電話指示，到指定地點負責領取現金，每天可以領取5千元工資。他按照指示，日前已經向另名被害人收取10萬元現金，昨天再按指示，到中興新村向李女收取現金，就被警方當場逮捕。