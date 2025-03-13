快訊

整理包／反滲透！賴總統國安記者會談話 五大重點

聽新聞
0:00 / 0:00

54歲港男來台當詐騙車手日領5千港幣 廣東腔露餡被逮

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

詐騙集團在海外徵求車手來台行騙，54歲香港籍羅姓男子以觀光名義來台當車手向被害人取款，每天可領取5千元港幣工資。他順利詐騙一次，昨天在中興新村郵局重施故技，向李女收取10萬元，被中興警分局當場逮捕，並追查幕後詐騙集團主腦。

警方表示，昨天中午羅姓男子在中興新村郵局外講電話，因為濃濃的廣東腔，引起民眾注意，談話中由提到面交、投資等字眼，懷疑他是詐騙集團成員，向中興警分局報案。

警方到場時，看到李姓女子將裝有一疊現金的信封交給羅男，員警當場逮捕，除了搜出10萬元現金，還有兩支行動電話。

李女表示，她年初在網路上看到虛擬貨幣投資廣告，點入後和「業務員」透過LINE加為好友，對方不斷鼓吹，投資虛擬貨幣獲利高達數十倍，她被說服心動決定投資，約在昨天中午交付10萬元現金投資，沒想到是詐騙。

羅男供稱，他是看到海外徵才廣告，以觀光名義來台，對方告訴他，只要接受電話指示，到指定地點負責領取現金，每天可以領取5千元工資。他按照指示，日前已經向另名被害人收取10萬元現金，昨天再按指示，到中興新村向李女收取現金，就被警方當場逮捕。

羅姓男子（穿紅衣者）以觀光名義來台，卻充當詐騙集團車手行騙，昨天作案時，被中興警分局當場逮捕。圖／警方提供
羅姓男子（穿紅衣者）以觀光名義來台，卻充當詐騙集團車手行騙，昨天作案時，被中興警分局當場逮捕。圖／警方提供
羅姓男子（穿紅衣者）以觀光名義來台，卻充當詐騙集團車手行騙，昨天作案時，被中興警分局當場逮捕。圖／警方提供
羅姓男子（穿紅衣者）以觀光名義來台，卻充當詐騙集團車手行騙，昨天作案時，被中興警分局當場逮捕。圖／警方提供

虛擬貨幣 詐騙集團 車手

延伸閱讀

影／退休師面交10次被詐2千萬 南警逮捕吸收少年車手集團

武漢、廣東 推AI及機器人產業方案

大陸省市調高最低工資

影／女子遭海外求職詐騙險飛柬埔寨 航警勸說成功攔阻

相關新聞

金山警涉縱放通緝犯 檢搜索帶回途中心肌梗塞送醫

基隆地檢署偵辦金山警分局莊姓巡佐涉縱放蔡姓通緝犯案，昨搜索石門分駐所、住處釐清案情，搜索結束要帶往市警局途中，莊員疑心肌...

山區大雨…中橫便道落石砸車 1人受傷急送醫

中橫便道今天中午12點開放通行時段，車輛魚貫行經便道12K處遭遇落石，58歲曾姓男子座車遭一塊落石擊中，砸壞駕駛座窗門，...

獨／桃園聖保祿醫院傳火警 男病患燒約束帶引火闖禍

桃園市天主教聖保祿醫院今凌晨近1時發生火警，6樓病房內一名男患者疑似持打火機欲燒毀身上的約束帶，結果引起火勢，醫護人員發...

想當警察想瘋？男改車裝警示燈 國道伸手揮交通指揮棒攔車稱超速

55歲林姓轎車駕駛昨晚6時30分許行駛於國道1號五楊高架道南向70公里，邊開邊從車窗出指揮棒，還將30歲的張姓轎車駕駛攔...

淡水猴騎機車翹孤輪撞倒阿嬤 警開罰吊銷駕照

Dcard淡江大學板昨天有1則標題「請觀賞淡江猴牙孤輪撞阿嬤」的貼文，影片中1名年輕人在道路騎機車耍獨輪特技失敗，撞倒前...

疑停車糾紛…屏東蒙面男潑紅漆砸車 餐廳門口「滿江紅」停業

屏東縣內埔鄉一家餐廳昨日清晨遭一名男子潑紅漆，導致店內無法營業，汽車也遭破壞。警方調查後表示，疑似停車糾紛導致，已調閱現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。