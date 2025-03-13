金門酒駕致傷人數增加 警局規劃勤務加強取締

金門縣警察局表示，民國113年金門縣酒駕死亡發生數雖為0件，但酒駕致傷人數45人，卻較112年增加13人，已規劃勤務加強取締酒駕，防制類似危害情形發生。

依交通部113年度資料，金門縣因酒駕事故致受傷人數增加，為防止可能危害，維護金門交通秩序，金門縣警察局已規劃勤務加強取締酒駕，防制類似危害情形發生。

金門縣警察局透過新聞稿表示，經交通部道安總動員數據統計，113年度金門縣總事故數1039件，其中酒駕死亡數發生數雖為0件，但相關事件導致受傷人數為45人，較112年增加13人。

警察局指出，112年度取締酒駕件數為81件81人，113年度增加到92件92人，提醒金門民眾汽機車駕駛人酒後駕駛，除可處高額罰鍰，並移置保管車輛，吊銷（扣）駕照等行政裁罰外，如肇事致人重傷或死亡者，將終身吊銷駕照不得再考領，同時移送追究公共危險犯罪行為。

警察局表示，金門是知名高粱酒酒鄉，民眾飲酒習慣普遍，且目前赴金旅客人數眾多，在發展觀光同時，為確保用路人安全及交通秩序順暢，警察局將持續打擊違法，用路人也應恪遵法令，共同維護交通秩序，確保民眾行車用路安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康