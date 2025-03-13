台中市政路轉彎專用道直行違規 前2月開罰3056件

台中市警方今天表示，中市西屯區市政路與台74線快速道違規多，發現有許多駕駛人從台74線下市政路匝道時，從左轉彎專用道左切直行環中路快車道，1到2月已開罰3056件。

台中市警察局第六分局指出，架設科技執法遏止交通違規，利用大數據分析發現，常見車輛自台74線高架快速道路下市政路匝道後，行駛於左轉彎專用車道，看到左轉道綠燈亮起，駕駛人將方向盤往左切，卻未實際左轉，而是變換車道直行到台74線下方的環中路快車道。

警方提醒，多數民眾誤以為只要方向盤有轉向就是轉彎行為，其實已違反道路交通管理處條例「直行車占用左轉彎車道」的規定，統計1至2月已取締3056件，每件分處以新台幣600元以上、1800元以下罰鍰。

第六警分局指出，類似的駕駛行為十分普遍，顯見許多民眾存在錯誤的駕駛觀念及習慣，運用生動有趣的短影音，以實地情境演繹錯誤行車狀態，並指導正確的駕駛行為，讓民眾更能深切體認自身的觀念是否正確，並不是將方向盤轉動就是轉彎。

設置科技執法，第六警分局分局長周俊銘表示，真正目的在於預防暨降低發生交通事故，同時矯正民眾錯誤駕駛觀念及行為，請用路人務必遵守道路標誌、標線及號誌指示，保護自己及其他用路人行車安全。