快訊

整理包／反滲透！賴總統國安記者會談話 五大重點

台中市政路轉彎專用道直行違規 前2月開罰3056件

中央社／ 台中13日電

台中市警方今天表示，中市西屯區市政路與台74線快速道違規多，發現有許多駕駛人從台74線下市政路匝道時，從左轉彎專用道左切直行環中路快車道，1到2月已開罰3056件。

台中市警察局第六分局指出，架設科技執法遏止交通違規，利用大數據分析發現，常見車輛自台74線高架快速道路下市政路匝道後，行駛於左轉彎專用車道，看到左轉道綠燈亮起，駕駛人將方向盤往左切，卻未實際左轉，而是變換車道直行到台74線下方的環中路快車道。

警方提醒，多數民眾誤以為只要方向盤有轉向就是轉彎行為，其實已違反道路交通管理處條例「直行車占用左轉彎車道」的規定，統計1至2月已取締3056件，每件分處以新台幣600元以上、1800元以下罰鍰。

第六警分局指出，類似的駕駛行為十分普遍，顯見許多民眾存在錯誤的駕駛觀念及習慣，運用生動有趣的短影音，以實地情境演繹錯誤行車狀態，並指導正確的駕駛行為，讓民眾更能深切體認自身的觀念是否正確，並不是將方向盤轉動就是轉彎。

設置科技執法，第六警分局分局長周俊銘表示，真正目的在於預防暨降低發生交通事故，同時矯正民眾錯誤駕駛觀念及行為，請用路人務必遵守道路標誌、標線及號誌指示，保護自己及其他用路人行車安全。

台中市 科技執法 車道

延伸閱讀

亞馬遜自駕計程車沒方向盤、煞車板、後視鏡 聯邦質疑安全性

卸貨車格占整天！議員要求全面科技執法 市府：明年全面裝設

她好奇方向盤換一造型「比較好用嗎？」 眾人搖頭：超級危險

彰化3月新增19處科技執法　3天取締214件員林市路口抓最多

相關新聞

金山警涉縱放通緝犯 檢搜索帶回途中心肌梗塞送醫

基隆地檢署偵辦金山警分局莊姓巡佐涉縱放蔡姓通緝犯案，昨搜索石門分駐所、住處釐清案情，搜索結束要帶往市警局途中，莊員疑心肌...

山區大雨…中橫便道落石砸車 1人受傷急送醫

中橫便道今天中午12點開放通行時段，車輛魚貫行經便道12K處遭遇落石，58歲曾姓男子座車遭一塊落石擊中，砸壞駕駛座窗門，...

獨／桃園聖保祿醫院傳火警 男病患燒約束帶引火闖禍

桃園市天主教聖保祿醫院今凌晨近1時發生火警，6樓病房內一名男患者疑似持打火機欲燒毀身上的約束帶，結果引起火勢，醫護人員發...

想當警察想瘋？男改車裝警示燈 國道伸手揮交通指揮棒攔車稱超速

55歲林姓轎車駕駛昨晚6時30分許行駛於國道1號五楊高架道南向70公里，邊開邊從車窗出指揮棒，還將30歲的張姓轎車駕駛攔...

淡水猴騎機車翹孤輪撞倒阿嬤 警開罰吊銷駕照

Dcard淡江大學板昨天有1則標題「請觀賞淡江猴牙孤輪撞阿嬤」的貼文，影片中1名年輕人在道路騎機車耍獨輪特技失敗，撞倒前...

疑停車糾紛…屏東蒙面男潑紅漆砸車 餐廳門口「滿江紅」停業

屏東縣內埔鄉一家餐廳昨日清晨遭一名男子潑紅漆，導致店內無法營業，汽車也遭破壞。警方調查後表示，疑似停車糾紛導致，已調閱現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。