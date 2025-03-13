國1南下嘉義段嚴重車禍 轎車翻覆、聯結車衝破護欄掉邊坡

國道1號南下274.9公里嘉義路段今早10點多發生車禍，一輛汽車與一輛聯結車相撞，汽車翻覆在路肩，聯結車掉落邊坡，警消獲報出動多輛大型拖車到場，占用外側車道及路肩，目前僅剩內側車道可通行，交通壅塞，車流回堵約2公里。

國道警方表示，早上10點15分在國道1號南向274.9公里嘉義鹿草路段發生交通事故，一輛載運石材聯結車及一輛汽車發生交通事故，聯結車衝出外側邊坡，汽車翻覆180度在外側車道及路肩，2名駕駛輕傷送醫，駕駛人酒測值均為0，封閉路肩及外側車道處理。

嘉義縣消防局表示，今早獲報趕往現場，聯結車與汽車在國道發生車禍，2車駕駛都有肢體擦挫傷，意識清楚，現場給予緊急處置後，立即將2名男性傷者送醫治療。此外，聯結車失控衝破護欄掉下邊坡，目前出動大型吊車，仍在處理中，尚未排除。

國道警方表示，聯結車拖吊排除作業，後方回堵約2公里，請民眾耐心通過。呼籲用路人開車務必注意前方動態並保持安全距離，在變換車道前，應全程使用方向燈並注意後方來車狀況，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。