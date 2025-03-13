騙不怕！台中74歲老翁執意匯款58萬投資 堅信自己是理財高手

大甲李姓男子至台中銀行大甲分行臨櫃匯款時，先向行員稱款項用途為購買機具，但隨後又改口說是投資股票，由於說詞反覆讓行員察覺有異，進一步詢問發現李男對投資標的細節，及受款帳戶等均含糊不清，經通報警方及銀行行員聯手勸阻，成功攔阻被詐款項58萬元匯出，保住民眾血汗錢。

大甲分局表示，74歲李姓男子因加入某網路投資社團，誤信社團推薦的投資方式高獲利且穩賺不賠，一時財迷心竅陷入詐騙集團設下的圈套，上周前往台中銀行大甲分行，依對方指示匯款58萬元，作為股票投資資金，銀行行員發覺李男由於款項用途說明不清，且說詞反覆，於是立即向大甲派出所通報懷疑李男可能遭遇詐騙，員警趕抵現場後，細問李男匯款用途並陪同查閱手機通訊紀錄，費盡唇舌不斷的向李男解釋詐騙手法及風險，李男仍不為所動，堅信自己獨具慧眼是個理財高手，不願相信自己可能受騙。

其間，李男甚至對員警苦口婆心的勸導感到不耐與反感，執意要完成匯款，員警考量李男態度堅決，立即聯繫其家屬，家屬接獲通知後，立即與李男聯繫，在眾人耐心勸說與分析下，李男終於恍然大悟，打消匯款念頭，成功保住58萬元；家屬事後並向警方證實，李男過去就曾遭到詐騙，當時也不願相信自己受害，最終仍被騙走90萬餘元。

大甲分局長謝建國表示，詐騙集團常利用「高獲利、低風險」等話術吸引民眾投資，並誘導受害者向銀行隱瞞真實用途，實則以假投資平台或假專家引誘受害者匯款，最終導致血本無歸。提醒民眾如接獲不明投資邀約，應提高警覺，切勿輕信網路或社群媒體的投資資訊，遇有疑慮可撥打165反詐騙專線求證。