影／被害人寧信詐團不信警察 南警努力突破有成果

台南市警方目前阻詐遇到最大困境是被害人寧願相信詐團，不信任警察；經不斷宣導，上月、本月分別有70歲陳姓、55歲李姓婦人主動走進派出所詢問，確認遇到詐騙，昨天又有64歲劉姓男子主動撥打110詢問身分是否真的遭盜用，民眾逐漸知道要向警方查證。

台南市刑事警察大隊大隊長李宏倫指出，目前警察面臨最大的困境，就是被害人寧願繼續相信詐團錢可以拿回來，而不信任警察，導致一再被騙；如桃園市副市長王明鉅至親傳被連環詐騙3500萬元，台南市40多歲高學歷婦人二次、三次連續上當，交付2千多萬元。

經台南市警方不斷走入社區、市場或在市府舉辦大型活動時，宣導詐騙手法，上月24日70歲陳姓婦人收到詐團訊息，聲稱她抽中新上市股票，匯款18萬可獲利10多萬元；她想起警察曾說「要匯款前一定要跟員警確認」，走進轄區第二警分局民權派出所，保住老本。

本月10日，詐騙集團假冒土地銀行行員，謊稱55歲李姓婦人證件遭冒用申請貸款，再冒充警察透過LINE要求李婦以網路報案，企圖誘騙她交出10萬元代為保管；李婦同樣聽過警方宣導，主動走進第六警分局鹽埕派出所，經員警王寅兒說明，確認是詐騙手法。

昨天下午1時許，64歲劉姓男子接到自稱是中華電信客服人員「張哲銘」來電，表示男子「林文正」1月8日持劉的身分證件影本等資料，在高雄市前金區中華電信門市申請手機門號，已撥打1萬2千多則來電，劉的個資可能遭盜用並積欠龐大電信費。

「張哲銘」表示劉已涉嫌刑案，請他向高雄市警方備案，並要繳納保證金，要求劉先提供個人資料及銀行帳戶餘額；劉也聽說過警方宣導提到「健保卡、身分證遭冒用，涉及刑案要監管帳戶或繳納保證金」手法，立即掛電話，撥打110詢問。

轄區第三警分局海南派出所巡佐陳振桔、警員劉奕廷前往劉的住家，一聽說明，表示是「假冒公務人員詐騙」手法，讓劉避免交出帳戶內58萬元存款；警員肯定劉撥打110查證，再次提醒接到此類來電，只要保持冷靜、不要緊張，一打110就可避免受騙。