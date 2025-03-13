想當警察想瘋？男改車裝警示燈 國道伸手揮交通指揮棒攔車稱超速

55歲林姓轎車駕駛昨晚6時30分許行駛於國道1號五楊高架道南向70公里，邊開邊從車窗出指揮棒，還將30歲的張姓轎車駕駛攔下，告知張男超速。張男氣憤將全程錄下後PO網，國道警獲報到場開單告發林男並依冒充公務員罪嫌依法移送。

民眾PO網表示，「第一次在國道被攔，不是被紅斑馬，而是冒充警察的人！還好意思拿指揮棒攔車，穿著跟警察幾乎一模一樣，一直說超速違規，結果自己改那麼多爆閃燈，最後正牌紅斑馬請他吃罰單，有夠療癒啦～」。

警方調查，林男於國道1號五楊高架道南向70公里，先是邊開車邊一直揮舞指揮棒，後又於校前路出口處意圖將張男攔停，張男不斷詢問林男為何自己改車還亂攔人，要林男告知到底哪裡違規、超速？林男全程不知所云。

警方獲報到場後，依張男所述指林男持指揮棒伸出車外攔車經過情形，並檢視該小客車車身擅自裝設警示燈條行為，認為均已違反道路交通管理處罰條例，可分別處900元以上1800元以下罰鍰、及3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

另有關涉及第 158 條冒充公務員而行使其職權者，可處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金，依法移送。

呼籲用路人若是遇到行車糾紛，不要直接與對方起衝突，可在事後用行車記錄影像方式，上傳到國道公路警察局的檢舉專區提出檢舉，檢視查證違規屬實，警方將依法處罰，若有涉及刑案依法偵辦。