獨／桃園聖保祿醫院傳火警 男病患燒約束帶引火闖禍

桃園市天主教聖保祿醫院今凌晨近1時發生火警，6樓病房內一名男患者疑似持打火機欲燒毀身上的約束帶，結果引起火勢，醫護人員發現後立即持乾粉滅火器自行滅火，男患者手腳約10%的2度燒燙傷，緊急送往急診室治療，無波及其他患者。

桃園市桃園區建新街天主教聖保祿醫院今凌晨12時58分傳出火警，桃園市消防局獲報後於5分鐘內到場，起火層為6樓病房中的1個床位，燃燒病床床墊及拉簾，現場無其他危險物品，火勢已由院方自行撲滅，未出水，燃燒面積約0.5平方公尺，出動消防人員6名、消防車2輛。

據了解，躺在病床上的44歲簡姓男子原先手腳綁有約束帶，疑似因此想拿打火機將約束帶燒毀掙脫，結果導致火勢燃燒附近床墊等物，醫護人員發現立即持乾粉滅火器撲滅，並直接將簡男送至急診室就醫，簡男手腳約10%的2度燒燙傷；而同病房的病患當時恰巧去樓下超商購物，沒有受到波及，詳細損失及起火原因待進一步調查。