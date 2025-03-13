快訊

地牛翻身！13:09台東規模5.7地震 最大震度4級

伊朗彩虹島驚現「血雨」！海水染成鮮紅 宛如聖經場景曝光

巴基斯坦火車劫持案：俾路支解放軍炸路劫車，300多名人質已被救出

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／桃園聖保祿醫院傳火警 男病患燒約束帶引火闖禍

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市天主教聖保祿醫院今凌晨近1時發生火警，6樓病房內一名男患者疑似持打火機欲燒毀身上的約束帶，結果引起火勢，醫護人員發現後立即持乾粉滅火器自行滅火，男患者手腳約10%的2度燒燙傷，緊急送往急診室治療，無波及其他患者。

桃園市桃園區建新街天主教聖保祿醫院今凌晨12時58分傳出火警，桃園市消防局獲報後於5分鐘內到場，起火層為6樓病房中的1個床位，燃燒病床床墊及拉簾，現場無其他危險物品，火勢已由院方自行撲滅，未出水，燃燒面積約0.5平方公尺，出動消防人員6名、消防車2輛。

據了解，躺在病床上的44歲簡姓男子原先手腳綁有約束帶，疑似因此想拿打火機將約束帶燒毀掙脫，結果導致火勢燃燒附近床墊等物，醫護人員發現立即持乾粉滅火器撲滅，並直接將簡男送至急診室就醫，簡男手腳約10%的2度燒燙傷；而同病房的病患當時恰巧去樓下超商購物，沒有受到波及，詳細損失及起火原因待進一步調查。

桃園市天主教聖保祿醫院6樓病房今凌晨近1時發生火警，由院方自行撲滅火勢。聯合報系資料照
桃園市天主教聖保祿醫院6樓病房今凌晨近1時發生火警，由院方自行撲滅火勢。聯合報系資料照

患者 桃園 火災

延伸閱讀

台積電與桃園市府合作 首次舉辦在地產業博覽會今登場

跟進北市「生生喝鮮乳」？桃園評估自辦1年需1.5億元

下周率團出訪新加坡 桃園市長張善政親曝4目的

屏東大武山牧場2層樓鐵皮雞舍火警 警消仍搶救中

相關新聞

「眾量級」Andy控頻道遭前女友一家整碗端走 家寧父昨晚突報警

百萬YouTuber「眾量級」成員Andy，前天上傳影片指控頻道被前女友家寧一家人整碗端走，事件引發網友熱議，許多網友湧...

影／桃園重大車禍！男開車左轉遭直行車暴撞轉3圈 車頭全爛身亡

桃園市蘆竹區南山路二段與長興路二段路口昨天深夜11時許發生死亡車禍，一輛小客車疑似為搶黃燈高速通過路口，撞上對向一輛左轉...

獨／桃園聖保祿醫院傳火警 男病患燒約束帶引火闖禍

桃園市天主教聖保祿醫院今凌晨近1時發生火警，6樓病房內一名男患者疑似持打火機欲燒毀身上的約束帶，結果引起火勢，醫護人員發...

寶林茶室6人邦克列酸中毒亡 檢方決議核可「遺屬補償金」共1080萬

馬來西亞素食餐廳寶林茶室Ａ13店去年粿條未妥善冰藏保存致產生「邦克列酸」毒素，釀6人死亡重大食安案件，台北地檢署本月11...

太歲爺頭上動土！新北檢察官下班沒水用…驚覺宿舍8顆水表遭竊

新北地檢署職務宿舍，昨天傍晚驚傳全棟共有8顆水表遭竊，懷疑是專偷水表轉賣的竊賊，一時不察在太歲爺上頭動土。檢方目前已向轄...

影／台中整排23輛機車遭撞如骨牌倒 妙齡女翻車…酒測高達0.81

台中市北屯區今半夜傳酒駕意外，23歲詹姓女子自稱在家喝完酒要出門，不顧酒精還沒消退就開車上路，行經環太東路失控擦撞路邊機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。