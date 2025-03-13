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影／「歐巴在等我！」女堅信與韓星宋承憲交往 要匯10萬被擋下

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市53歲裴姓女子，網路結識自稱韓星宋承憲網友，裴女與對方網交4個月，月初要匯10萬元給「歐巴」，銀行行員和轄區警方攔阻，裴女卻說自己曾被騙過，確認與對方是真愛，警方極力勸說才擋下。

台北市信義分局吳興街派出所警員蘇晨瑒、警員王眞鈺、警員謝宛蕙，日前巡邏時，接獲玉山銀行通報一名女子要匯款10萬元，女子說詞反覆，銀行擔心女子遭詐騙，通報警方到場處理。

警方到場後，裴女表示透過網路，已經與韓國明星宋承憲交往4個月，面對警方質疑，女子說自己曾有遭騙經歷，她堅信這次不是詐騙，是真的與宋承憲交往，近日「歐巴」需要錢，要求她匯款，所以才準備10萬元要匯給對方。

警方女子經同意查看對話，確認是感情詐騙無誤，與行員細心講解感情詐騙方式，提醒女子網路交友更應警惕，成功阻止此次詐騙。

信義分局呼籲，使用交友軟體及社群軟體應保持警惕，切勿輕易相信對方的虛假情感，也不要輕易透漏個人訊息或傳送私密照片，更不要輕易將金錢匯款給他人或隨意提供帳戶給對方使用。有任何疑問，請直接撥打165防詐專線諮詢。

台北市信義分局吳興街派出所警員王眞鈺、謝宛蕙、蘇晨瑒（左起）。記者廖炳棋/翻攝
台北市信義分局吳興街派出所警員王眞鈺、謝宛蕙、蘇晨瑒（左起）。記者廖炳棋/翻攝
台北市裴姓女子堅信自己和韓星宋承憲交往，要匯10萬元給對方，被銀行及警方阻止。記者廖炳棋/翻攝
台北市裴姓女子堅信自己和韓星宋承憲交往，要匯10萬元給對方，被銀行及警方阻止。記者廖炳棋/翻攝

北市 網路 詐騙

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