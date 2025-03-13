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「眾量級」Andy控頻道遭前女友一家整碗端走 家寧父昨晚突報警

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

YTR「眾量級 CROWD」成員Andy拍片指控前女友家寧。圖／摘自臉書
YTR「眾量級 CROWD」成員Andy拍片指控前女友家寧。圖／摘自臉書

百萬YouTuber「眾量級」成員Andy，前天上傳影片指控頻道被前女友家寧一家人整碗端走，事件引發網友熱議，許多網友湧至家寧臉書痛罵：「把錢還給ANDY」。昨天深夜家寧父親報案表示有4人至其工廠外騷擾，警方到場釐清4人只是在打手遊並無不法情事。

林口分局泰山分駐所昨天深夜11時許接獲張姓男子報案，表示有人在其泰山區中港南路的工廠外騷擾。警方經查是近日媒體報導百萬網紅「眾量級Crowd」糾紛案，報案人張男為「眾量級」成員家寧的父親。警方到場後發現有4人在場玩手遊，經詢問後4人表示是在等隔壁工廠朋友下班，查無不法情事且未發現爭吵。

據了解，在YouTube上有百萬粉絲的頻道「眾量級Crowd」，成員ANDY老師及家寧去年宣布分手後頻道就此停更。但網紅ANDY老師前天突然上傳影片，自訴他雖是百萬流量網紅，卻只能月領5萬5，至今還租小套房，連孝親費都拿不出來。但家寧則拿名牌、開豪車。且苦心經營10年的頻道被前女友家寧一家人整碗端走，他不但失去了頻道的主控權，家寧媽媽還用個人名義註冊眾量級商標，讓他和家寧分手後一無所有。

事件曝光後立刻引發網友同情，許多網友紛紛留言力挺，還有網友至家寧的臉書po文痛罵：「還錢！出來交代清楚」、「把錢還給Andy」、「拿人血汗！」「到底有沒有良心？妳良心不會痛嗎？」「不是你的，後面變成你的，好可怕的一家人」。

警方獲報到場發現有4人在場，4人表示是在打手遊等同事下班，警方經查並無不法及爭吵狀況。記者黃子騰／翻攝
警方獲報到場發現有4人在場，4人表示是在打手遊等同事下班，警方經查並無不法及爭吵狀況。記者黃子騰／翻攝

Andy 家寧 網紅 頻道

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