台中酒駕撞分隔島衝對向 2路燈倒塌險砸路過機車
台中市南區今上午8點多傳酒駕事故，黃姓男子自稱酒後要回家睡覺，行經南平路轉彎時失控，直接撞上分隔島波及路燈桿，再衝向對面撞上來車，當時人車往來所幸無人被燈桿砸中，黃呼氣酒測值達每公升0.42毫克，依公共危險罪嫌送辦。
台中第三分局今上午8點多獲報，南區南平路接近五權南路口車禍，經查發現黃男駕駛1輛深綠色休旅車，行經南平路轉彎處時，疑因酒駕注意力下降，竟直接撞上左側安全島，連同路燈也撞斷，車子再衝向對向車道。
當時2支燈桿應聲倒塌，且正值上班時段車來車往，倒塌時還差點砸中行經的幾輛機車，所幸都各自閃過否則後果不堪設想，黃衝向對象時迎面1輛白色休旅車也趕緊減速，但仍被黃的車頭撞上。
警方查，黃男撞車後雙腳受傷但沒有就醫，現場呼氣酒測值達每公升0.42毫克，依公共危險罪嫌將他移送偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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