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台中酒駕撞分隔島衝對向 2路燈倒塌險砸路過機車

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市南區今上午8點多傳酒駕事故，黃姓男子自稱酒後要回家睡覺，行經南平路轉彎時失控，直接撞上分隔島波及路燈桿，再衝向對面撞上來車，當時人車往來所幸無人被燈桿砸中，黃呼氣酒測值達每公升0.42毫克，依公共危險罪嫌送辦。

台中第三分局今上午8點多獲報，南區南平路接近五權南路口車禍，經查發現黃男駕駛1輛深綠色休旅車，行經南平路轉彎處時，疑因酒駕注意力下降，竟直接撞上左側安全島，連同路燈也撞斷，車子再衝向對向車道。

當時2支燈桿應聲倒塌，且正值上班時段車來車往，倒塌時還差點砸中行經的幾輛機車，所幸都各自閃過否則後果不堪設想，黃衝向對象時迎面1輛白色休旅車也趕緊減速，但仍被黃的車頭撞上。

警方查，黃男撞車後雙腳受傷但沒有就醫，現場呼氣酒測值達每公升0.42毫克，依公共危險罪嫌將他移送偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃男的綠車撞分隔島衝到對向，撞擊迎面而來的白車。記者曾健祐／翻攝
黃男的綠車撞分隔島衝到對向，撞擊迎面而來的白車。記者曾健祐／翻攝
黃男酒駕撞分隔島衝到對向，車頭毀損。記者曾健祐／翻攝
黃男酒駕撞分隔島衝到對向，車頭毀損。記者曾健祐／翻攝
黃男酒駕撞分隔島，波及2支路燈。記者曾健祐／翻攝
黃男酒駕撞分隔島，波及2支路燈。記者曾健祐／翻攝

台中市 酒駕

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