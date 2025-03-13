韓籍男大生遊高美濕地太興奮 手機掉計程車1小時被找回

韓籍男大生來台旅遊，周日下午抵台後由於太過興奮下計程車，竟將手機及隨身電源遺留在車上，心急如焚又因人生地不熟，只好向當地民眾求助，但由於言語不通，民眾只好向清水警分局高美派出所報案請求協助。警方立即與該名司機聯繫，手機確認留在後座後，司機立即返回派出所歸還手機，男大生對於手機能在不到1個小時內，就被找回來，司機更免費載他去高美溼地，讓他留下最難忘的回憶。

清水分局表示， 這名25歲的韓籍男大生，嚮往已久台灣的美食及九份、日月潭、高美濕地及逢甲夜市等知名景點，經多日做足功課，並將行程安排都存在手機裡，便獨自來台灣展開8天的自助旅行，3月9日從台中清泉機場搭計程車直奔「高美濕地」，當抵達景點後，男子迫不及待下車，卻在走到入口處準備拍照時，才發現手機及隨身電源不見了，這時才想到可能遺留在計程車上。

男大生經當地民眾協助向警方報案，高美派出所員警報立即趕到現場，並用英語與韓籍男大生對話，警方得知手機可能遺留在計程車上，立即與男子返回駐地調閱監視器，終於發現計程車身影，警方立即與該名司機聯繫，所幸經司機協助尋找下，手機確認留在後座上，並立即返回高美派出所將手機歸還本人，男大生興奮地感謝警方及司機的幫忙。

此外，警方向司機表示，因男大生此行雖去了「高美濕地」，但還沒欣賞到美景，就為了找手機就被載派出所來，警方說，「這趟如果沒看到，他回國後不知道要等多久才能再來」，司機二話不說表示，「我順道載他過去不收費！」這也讓韓籍男大生感受到台灣人的熱情。