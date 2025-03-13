快訊

中職／「富邦至寶」李珠珢首秀日揭曉 4月2、3日新莊球場見

綠營火攻大罷免 自家人憂：引火上身成「藍白箭靶」

聽新聞
0:00 / 0:00

韓籍男大生遊高美濕地太興奮 手機掉計程車1小時被找回

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

韓籍男大生來台旅遊，周日下午抵台後由於太過興奮下計程車，竟將手機及隨身電源遺留在車上，心急如焚又因人生地不熟，只好向當地民眾求助，但由於言語不通，民眾只好向清水警分局高美派出所報案請求協助。警方立即與該名司機聯繫，手機確認留在後座後，司機立即返回派出所歸還手機，男大生對於手機能在不到1個小時內，就被找回來，司機更免費載他去高美溼地，讓他留下最難忘的回憶。

清水分局表示， 這名25歲的韓籍男大生，嚮往已久台灣的美食及九份、日月潭、高美濕地及逢甲夜市等知名景點，經多日做足功課，並將行程安排都存在手機裡，便獨自來台灣展開8天的自助旅行，3月9日從台中清泉機場搭計程車直奔「高美濕地」，當抵達景點後，男子迫不及待下車，卻在走到入口處準備拍照時，才發現手機及隨身電源不見了，這時才想到可能遺留在計程車上。

男大生經當地民眾協助向警方報案，高美派出所員警報立即趕到現場，並用英語與韓籍男大生對話，警方得知手機可能遺留在計程車上，立即與男子返回駐地調閱監視器，終於發現計程車身影，警方立即與該名司機聯繫，所幸經司機協助尋找下，手機確認留在後座上，並立即返回高美派出所將手機歸還本人，男大生興奮地感謝警方及司機的幫忙。

此外，警方向司機表示，因男大生此行雖去了「高美濕地」，但還沒欣賞到美景，就為了找手機就被載派出所來，警方說，「這趟如果沒看到，他回國後不知道要等多久才能再來」，司機二話不說表示，「我順道載他過去不收費！」這也讓韓籍男大生感受到台灣人的熱情。

韓籍男大生來台旅遊，周日下午抵台後由於太過興奮下計程車，竟將手機及隨身電源遺留在車上。圖／清水分局提供
韓籍男大生來台旅遊，周日下午抵台後由於太過興奮下計程車，竟將手機及隨身電源遺留在車上。圖／清水分局提供

計程車 高美濕地

延伸閱讀

直擊／王大陸月台罰站20分鐘 入伍專車大延誤

王大陸必須要來！未申請自行入伍「本人必須到場報到」

直擊／王大陸今入伍！報到現場塞爆 現場真實情況曝光

亞馬遜自駕計程車沒方向盤、煞車板、後視鏡 聯邦質疑安全性

相關新聞

「眾量級」Andy控頻道遭前女友一家整碗端走 家寧父昨晚突報警

百萬YouTuber「眾量級」成員Andy，前天上傳影片指控頻道被前女友家寧一家人整碗端走，事件引發網友熱議，許多網友湧...

影／桃園重大車禍！男開車左轉遭直行車暴撞轉3圈 車頭全爛身亡

桃園市蘆竹區南山路二段與長興路二段路口昨天深夜11時許發生死亡車禍，一輛小客車疑似為搶黃燈高速通過路口，撞上對向一輛左轉...

獨／桃園聖保祿醫院傳火警 男病患燒約束帶引火闖禍

桃園市天主教聖保祿醫院今凌晨近1時發生火警，6樓病房內一名男患者疑似持打火機欲燒毀身上的約束帶，結果引起火勢，醫護人員發...

寶林茶室6人邦克列酸中毒亡 檢方決議核可「遺屬補償金」共1080萬

馬來西亞素食餐廳寶林茶室Ａ13店去年粿條未妥善冰藏保存致產生「邦克列酸」毒素，釀6人死亡重大食安案件，台北地檢署本月11...

太歲爺頭上動土！新北檢察官下班沒水用…驚覺宿舍8顆水表遭竊

新北地檢署職務宿舍，昨天傍晚驚傳全棟共有8顆水表遭竊，懷疑是專偷水表轉賣的竊賊，一時不察在太歲爺上頭動土。檢方目前已向轄...

影／台中整排23輛機車遭撞如骨牌倒 妙齡女翻車…酒測高達0.81

台中市北屯區今半夜傳酒駕意外，23歲詹姓女子自稱在家喝完酒要出門，不顧酒精還沒消退就開車上路，行經環太東路失控擦撞路邊機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。