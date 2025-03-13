聽新聞
0:00 / 0:00
影／台中整排23輛機車遭撞如骨牌倒 妙齡女翻車…酒測高達0.81
台中市北屯區今半夜傳酒駕意外，23歲詹姓女子自稱在家喝完酒要出門，不顧酒精還沒消退就開車上路，行經環太東路失控擦撞路邊機車，釀骨牌效應一連23輛倒地受損，詹女也受傷送醫其呼氣酒測值高達每公升0.81毫克，將依公共危險罪嫌送辦。
台中第五分局13日凌晨12點多獲報，北屯區環太東路有車禍，到場發現1輛白色小客車高速撞上路邊停車格機車，小客車甚至直接輾過部分車輛，最後直接180度翻覆倒在馬路中央。
無辜遭撞的機車受損嚴重，加上彼此緊鄰停在路邊停車格內，遭撞後如骨牌般倒地，警方統計一共多達23輛機車受害。
詹女肇事後本身也受傷，其自稱當時在家喝完酒要出門，未注意才釀禍，警方施以呼氣酒測值高達每公升0.81毫克，將待其傷勢治療後詢問，並依公共危險罪嫌送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言