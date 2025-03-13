影／台中整排23輛機車遭撞如骨牌倒 妙齡女翻車…酒測高達0.81

台中市北屯區今半夜傳酒駕意外，23歲詹姓女子自稱在家喝完酒要出門，不顧酒精還沒消退就開車上路，行經環太東路失控擦撞路邊機車，釀骨牌效應一連23輛倒地受損，詹女也受傷送醫其呼氣酒測值高達每公升0.81毫克，將依公共危險罪嫌送辦。

台中第五分局13日凌晨12點多獲報，北屯區環太東路有車禍，到場發現1輛白色小客車高速撞上路邊停車格機車，小客車甚至直接輾過部分車輛，最後直接180度翻覆倒在馬路中央。

無辜遭撞的機車受損嚴重，加上彼此緊鄰停在路邊停車格內，遭撞後如骨牌般倒地，警方統計一共多達23輛機車受害。

詹女肇事後本身也受傷，其自稱當時在家喝完酒要出門，未注意才釀禍，警方施以呼氣酒測值高達每公升0.81毫克，將待其傷勢治療後詢問，並依公共危險罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康